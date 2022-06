Nvidia abbandona l’età del rame e punta alla velocità della luce per migliorare la connettività delle sue schede grafiche

Il Calcolatore 2022 È già successo e ci ha lasciato una serie di buone notizie nel settore dei PC. Visualizza display AMD I tuoi futuri vantaggi per la CPUmentre Nvidia è apparsa alla conferenza con Il primo schermo a raggiungere i 500 Hz sullo schermo.

Tuttavia, una pubblicità che è passata inosservata è quella sugli Ayar Laboratories PubblicazioneLa società ha rivelato che l’obiettivo è “incorporare la tecnologia Ayar Labs (…) per interconnessioni ad alta larghezza di banda, bassa latenza e bassissima potenza per i futuri prodotti Nvidia”.

Un suggerimento strano che ha più senso di quanto sembri. Questo è ciò per cui Nvidia si batte Abbandonare i contatti a base di rame Per le tue schede grafiche, è qui che entra in gioco Ayar Labs. L’azienda americana dispone di dispositivi che utilizzano la comunicazione ottica tra i chip GPU.

Ciò significa che la velocità della luce è il processo ottimale per il futuro della trasmissione dei dati, poiché le esigenze di larghezza di banda, l’ampio utilizzo e il basso consumo sono aspetti che devono essere soddisfatti. In effetti, le applicazioni destinate al Web3, all’IA, alle operazioni ad alte prestazioni e al metaverso saranno di fondamentale importanza per sfruttare le comunicazioni ottiche.

Sottolineano da Ayar Labs che la loro proposta consente ai circuiti di “comunicare a una larghezza di banda molto più elevata, in tempi di risposta ridottiper distanze maggiori e ad una frazione di energia” rispetto alle soluzioni attuali.