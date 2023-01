Nvidia annuncia la sua scheda grafica RTX 4070 Ti di fascia media #CES2023

Se il lotto trova che la carta è più alta della linea nvidiail RTX 4090era molto costoso, perché ora è finito CES 2023 È stata annunciata la scheda grafica che dovrebbe essere più accessibile agli utenti, vale a dire RTX 4070Ti

Nonostante sia una scheda di fascia media, è ancora solida in termini di prestazioni per i giochi 4K a un prezzo più ragionevole.

grafico RTX 4070Tiha le stesse specifiche di RTX 4080 12 GB viene cancellatoil che non è una novità, poiché Nvidia ha ammesso pubblicamente che questo grafico ha un nome errato.

È noto che ha le specifiche RTX 4070 Ti Chip GPU AD104, che contiene 7680 core CUDA, 240 core Tensor e 60 core di ray tracing. Viene con 12GB di VRAM GDDR6X e uno La velocità di clock accelerata (boost clock) è di 2.610 MHzche è leggermente migliore rispetto alla generazione precedente RTX 3090 Ti.

In termini di fabbisogno energetico, il L’RTX 4070 Ti è dotato di una potenza grafica totale (TDP) di 285 Wquindi probabilmente non avrai bisogno di un nuovo alimentatore per alimentare questa GPU.

Per gli utenti con una GeForce GTX 1080 Ti o GeForce RTX 2080, la GeForce RTX 4070 Ti offre un enorme miglioramento. In combinazione con la tecnologia DLSS 3, La GeForce RTX 4070 Ti offre incredibili prestazioni relative di 12 volte rispetto alla leggendaria GeForce GTX 1080 Ti.

Determinazione

Disponibilità e prezzo

Questa carta può già essere acquistata in diversi paesi del mondo Dal 5 gennaio 2023, sebbene il suo prezzo sia lontano da quello indicato dal sito Web ufficiale di Nvidia GeForce. Secondo il sito web di Nvidia, questa carta parte da 800 USD (equivalenti a 670mila pesos cileni), tuttavia, è stato notato che nei negozi in Cile può arrivare fino a 1400 USD.