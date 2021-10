NVIDIA GeForce ora compatibile con Xbox tramite Microsoft Edge

I giocatori che utilizzano le console Xbox possono divertirsi perché aggiungono un’altra opzione per giocare dal cloud: NVIDIA GeForce Now. Da oggi è possibile accedere a questa piattaforma tramite Edge, il browser incluso nelle console desktop Microsoft.

Come confermato il bordoQuesta funzione è stata aggiunta all’ultima beta di NVIDIA GeForce Now. Pertanto, gli utenti possono accedere a un catalogo di oltre mille titoli per PC. E molti di loro sono accessibili senza dover incassare, sin dal rilascio iniziale del servizio In omaggio.

Inoltre, Include il supporto per il gameplay di tastiera e mouse. Questo è fondamentale, considerando che molti giochi pensati per essere giocati dal PC non sono compatibili con la console della console.

Tuttavia, va notato che poiché è una versione in sviluppo, è ancora così Non completamente ottimizzato. Ciò significa che ci sono ancora alcuni problemi con NVIDIA GeForce Now che richiedono l’ottimizzazione per giocare da Xbox. Questo è il caso del lag nei giochi multiplayer, o della tastiera virtuale che si apre al tocco nel bel mezzo del gioco.

NVIDIA GeForce ora espande la versatilità delle console Xbox

La possibilità di giocare dal browser Microsoft Edge su console Xbox è un’aggiunta gradita. Tieni presente che le sessioni gratuite NVIDIA GeForce Now ti consentono di giocare per un’ora senza interruzioni, Con una risoluzione massima di 1080p.

E così, mentre gli utenti aspettano accesso ufficiale Da Xbox Cloud Gaming Estendendo le capacità delle console Microsoft con i giochi dal cloud, puoi immergerti nel divertimento di titoli a cui è possibile accedere solo con un PC.

Ricorda che NVIDIA GeForce ora vieni dal fare il salto ad un livello più forte Grazie a RTX 3080. grafica. Gli abbonati che aderiscono a questa funzionalità possono giocare da un PC (Mac o Windows) a una risoluzione massima di 1440p e 120 fps. Indubbiamente, è uno sviluppo interessante per questo servizio, purché la tua connessione Internet sia abbastanza veloce.