Nvidia Grace Hopper fa parte del supercomputer VENADO

nvidia Ho appena annunciato che i suoi super chip Adornare S Grazia Hopper Farà funzionare il supercomputer ‘Spinner’. Il supercomputer ha circa 10 exaflop di energia, che viene costruito al Los Alamos National Laboratory.

Il superchip Grace CPU e Grace Hopper di Nvidia farà parte del supercomputer VENADO

Il Benedizione della CPU e il chip Grazia Hopper È già prevista l’implementazione sui computer leader a livello mondiale, che dipendono completamente dall’adozione della tecnologia NVIDIA, come Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, HPE, Inspur, Lenovo, Supermicro.

“Mentre il supercomputing entra nell’era dell’intelligenza artificiale exascale, NVIDIA sta unendo le forze con i suoi partner OEM per consentire ai ricercatori di affrontare sfide scoraggianti che in precedenza erano fuori portata”, ha affermato Ian Buck, vicepresidente di Hyperscale e HPC di NVIDIA. “Nei campi della climatologia, della ricerca energetica, dell’esplorazione spaziale, della biologia digitale e dell’informatica quantistica, tra gli altri, Grace CPU Superchip e Grace Hopper Superchip costituiscono la base della piattaforma più avanzata al mondo per HPC e intelligenza artificiale”.

Il produttore afferma che i principali centri di supercalcolo negli Stati Uniti e in Europa saranno tra i primi a possedere i superchip nvidia.

Il Superchip Nima Include due CPU basate su ARM, collegate tramite interconnessione NVLink-C2C Elevata larghezza di banda, bassa latenza e basso consumo. Il super chip deve arrivare 144 core ARM Neoverse Sottosistema di memoria ad alte prestazioni, 1 TB/sec.

Il La benedizione di CPU Superchip Si collega al protocollo più recente PCIe 5.0 Consente la massima connettività con GPU ad alte prestazioni, nonché schede di interfaccia di rete intelligenti NVIDIA ConnectX-7 e DPU NVIDIA BlueField-3 per carichi di lavoro HPC e AI.

in questo modo, nvidia Prendendo il comando nel settore dei supercomputer contro altri produttori, come AMD o Intel. Ti terremo informato.