NVIDIA lancia RTX A5500, una scheda grafica professionale con 10240 CUDA core e 24 GB di VRAM | Tecnica

Il mondo dell’informatica non si ferma nonostante crisi, scioperi e guerre. In questo senso, NVIDIA ha appena introdotto quella che sarà la sua scheda professionale per il 2022, con potenza e caratteristiche simili alla RTX 3080 Ti.

È vero che l’acquisto di una scheda grafica è difficile in questo momento. Mentre alcuni sono completamente troppo cari, altri semplicemente non arrivano nei negozi. Una situazione mista in cui i prezzi non sono reali e c’è anche una carenza. È un circolo vizioso, come ben sai.

La crisi dei semiconduttori che sembra andare avanti da molto tempo; crisi della filiera, in un mondo dove non è facile inviare e ricevere materie prime e prodotti già realizzati; E se non bastasse, Una guerra internazionale travolge l’Ucraina.

In mezzo a tutto questo, è stata la stessa NVIDIA a introdurre una nuova scheda grafica nel campo professionale. Questa è la RTX A5500, la seconda GPU professionale più potente del momento.

NVIDIA lancia la scheda grafica professionale PCI-Express RTX A5500 e la GPU RTX A5500 per laptop. Basato sull’architettura grafica AmpereIl desktop RTX A5500 include il chip GA102, il più grande dell’azienda.

È dotato di 10.240 core CUDA, 320 core Tensor, 80 core RT e 24 GB di memoria ECC GDDR6 su un’interfaccia di memoria a 384 bit. La scheda ha una potente gestione dell’alimentazione, poiché il suo consumo massimo è di soli 230 Watt.

lei ha Interfaccia NVLink, nel caso si volesse realizzare SLI e quattro connettori di uscita DisplayPort 1.4 (Per chi lavora con più monitor). L’A5500 è un rango al di sotto del prodotto di punta dell’azienda, l’RTX A6000, che viene fornito con 48 GB di memoria.



La GPU RTX A5500 per laptop è destinata ai laptop professionali e si basa sul chip GA103, che include 7.424 core CUDA.E 232 core Tensor, 58 core RT e 16 GB di memoria ECC GDDR6 su un’interfaccia di memoria a 256 bit.

NVIDIA ha dotato questo prodotto di ottimizzazione termica e potenza Max-Q, il che significa che ha un consumo energetico compreso tra 80 e 160 watt. È la soluzione portatile più potente di NVIDIA, al di sopra dell’RTX A4500.