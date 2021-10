Nvidia preparerà RTX 3050 e RTX 3050 Ti per desktop e queste saranno le loro specifiche

Sebbene l’RTX 3050 e l’RTX 3050 Ti per laptop siano già stati lanciati diversi mesi fa, la grafica più piccola su un desktop è l’RTX 3060, il che rende l’aggiornamento a questa architettura più costoso. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, questo potrebbe presto cambiare, poiché Nvidia preparerà varianti desktop di queste schede entro il 2022 e le loro specifiche sono già trapelate.

Dov’è il mio tweet sul 3050 Ti?

Voglio aggiornarlo.

Probabilmente, RTX 3050 Ti, GA106-150-A1, 3072FP32, 6/12G GD6.

pettegolezzo. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 13 ottobre 2021

Questa voce proviene da Kopite7kimi, che conferma Che l’RTX 3050 Ti sarà basato sul core GA106-150-A1, che presenterà 3072 Cuda Core. Avrà anche varianti da 6 e 12 GB di GDDR6, quindi presumiamo che avrà un bus a 192 bit.

aggiornato,

GA107-350-A1, più TGP. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 13 ottobre 2021

Sul lato “standard” dell’RTX 3050, sarà basato su un core GA107-350-A1, che ospiterà 2304 Cuda Core. Secondo le voci precedenti, avrà un bus a 128 bit e varianti da 4/8 GB di memoria GDDR6, che è un’opzione interessante per 1080p.

Sfortunatamente, non esiste ancora una data specifica per il rilascio di queste nuove grafiche, anche se Nvidia è considerata Prepara tante carte per gennaioProbabilmente li vedremo a gennaio o febbraio, all’inizio del 2022. Ti terremo aggiornato sulle novità, quindi resta sintonizzato per HD Tecnología.

Cosa ne pensi di queste potenziali specifiche per RTX 3050 e RTX 3050 Ti? Sei interessato a qualcuno di loro?