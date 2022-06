Nvidia RTX 40 potrebbe essere lanciato ad agosto

Serie di schede grafiche RTX 40 Sembra che verrà rilasciato nella seconda metà, secondo fonti in i miei autisti. Sarà il primo modello ad essere lanciato sul mercato RTX 4090 Ad agosto, il resto della famiglia lo fa a settembre.

Nvidia RTX 40: Affermano che l’RTX 4090 verrà lanciato ad agosto

Secondo queste nuove informazioni, la scheda grafica è stata rilasciata RTX 4090 Sarà ad agosto, come prima apparizione della serie RTX 40. Dopo questo rilascio, Nvidia ha preparato un file RTX4080 e 4070che uscirà a settembre.

Le forme RTX4090 e 4080 Utilizzerai un chip diverso, il primo con M102, Il secondo utilizzerà il chip AD103, sebbene condivideranno lo stesso design del PCB, un file pagina 139 (rispettivamente PG139-330 e PG139-360). Ciò renderebbe le cose molto più facili per i produttori di terze parti.

Questo lancio arriverà in un momento in cui ci sono dubbi sul fatto che Nvidia lancerà la sua nuova generazione di schede grafiche quest’anno.

Attualmente, schede grafiche nvidia dalla serie RTX 30 Ha ancora una sorta di carenza e i prezzi non sono ancora completamente normalizzati, quindi il lancio della serie RTX 40 Può essere controproducente, in quanto non garantisce che ci siano scorte sufficienti per soddisfare la domanda. Una cosa è chiara, quando la serie RTX 40 arriverà sul mercato, la domanda aumenterà Nvidia è pronta ad affrontarlo?

fatto che nvidia Fidati del rilascio di una serie RTX 40 Nel corso di quest’anno, ci dà qualche speranza che la società verde possa avere abbastanza azioni in modo da non incorrere in problemi, come ha fatto con la serie. RTX 30. Ti terremo informato.