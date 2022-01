Hopper, de NVIDIA, ha generato un’enorme aspettativa per quanto riguarda, según las informaciones que habíamos ido viendo, iba a convertirse en la primera arquitectura del gigante verde en dar el salto a un diseño de núcleo MCMir, modulo multichip. Como os contamos en su momento en este articolo, questo nuovo metodo consente di creare una seconda GPU combinando altre GPU «modeste».

Es un concepto sencillo en su base, pero por si tenéis alguna duda quiero utilizar un esempio concreto, y enfrentarlo a su equivalente en una GPU de núcleo monolítico. Una GPU de núcleo monolitico que cuente con 18.432 shaders debería integrar, en una unica pastiglia di silicio, questa enorme cantidad de shaders. Questo è il motivo per cui è necessario utilizzare i sistemi di interconnessione, anche per quanto riguarda le piante. La più importante è che trasladar è diseño a la oblea es complicado, puesto que, se trata de una enorme cantidad de shaders en una única pastiglia di silicio, e sto significa que hay más riesgo de obtener no ten ganidas shaders.

Al contrario, questo è un errore della GPU in un diseño MCM podría dividirse en pastiglie di silicio con 9.216 shader cada una. Este diseño tiene una significativa ventaja, y es que sería más fácil de trasladar a la oblea, pero también tiene desventajas, y es que sería más complicado de poner en prácesica, ya que az de seriío interciente GPUs. Para que os hagáis una idea, los problemi que podrían surgir, en la primera incursión en el campo de las GPUs MCM, serían similares a los que vimos con la llegada de los Ryzen de primera generación, que tambiénó utiliochiban un multiple.

El caso es que, según una nuova informazione, l’architettura Hopper de NVIDIA non dará el salto a un diseño MCM, sino que mantendrá el diseño de núcleo monolitico tradizionale. Si esto se confirma, creo que NVIDIA podría sorprendernos con una GPU davvero increíble porque, al final, estaríamos hablando de molte miglia di shader integrate in una sola pastiglia di silicio. Ya me pareció impresionante el salto a los 10.752 shaders que se produjo con la RTX A6000, basada en Ampere, así que imaginad lo que podría dar de sí Hopper.

Con todo, mantener ese diseño de núcleo monolítico podría tener una consecuencia negativa, y es que el consumo de las GPUs más potenti basadas en Hopper podría ser bastante elevato. Toca esperar a ver qué hace finalmente NVIDIA, pero todo lo que hemos dicho en este artículo tiene sentido, y es perfectamente viable.