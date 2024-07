NVIDIA si sta preparando a lanciare l’RTX 5090 e la sua ultima mossa è il test definitivo

Nel giro di poche settimane, Serie RTX40 NVIDIA si atterrà Due anni. Da allora si sono diffuse voci su una linea virtuale RTX50 Non ha smesso di apparire, come sottolineano in molti L’assenza dell’RTX 4090 Super Potrebbe essere un’indicazione dei piani dell’azienda. Secondo un insider, sembra che NVIDIA si stia già preparando a lanciare la sua nuova serie di schede grafiche, quindi la scheda principale interessata è la linea RTX 40.

Come indica il portale giochi per computer In Ultimo messaggio sarà NVIDIA Ridurre significativamente Produzione delle schede grafiche di fascia alta della serie RTX 40 e quindi riduzione della produzione di chip M102, M103 E M104 Potrebbe essere tra a 30% E un cinquanta%. la ragione? Come previsto, questa riduzione sarà direttamente correlata alla preparazione per il lancio della futura linea RTX 50.

Gravi conseguenze per gli utenti

Come conseguenza diretta, è probabile che con meno unità disponibili ce ne saranno Aumento generale Dai prezzi di schede come RTX 4070, 4080 e 4090. Infatti il ​​calo della produzione equivale a… Misura comune Prima di lanciare una nuova generazione, perché questa manovra evita che i rivenditori li lascino in una situazione difficile Inventario in eccesso Dai “vecchi” prodotti. Secondo lo stesso post, l’annuncio ufficiale di NVIDIA avverrà tra Le prossime settimane.

A quanto pare, molti addetti ai lavori lo stanno già sottolineando settembre Vista la data in cui verrà annunciata la serie RTX 50 nel corso della suddetta presentazione, l’azienda intende confermarne la disponibilità nei negozi Fine ottobre Anche Inizio novembreE quindi, in coincidenza con quanto accaduto con l’attuale linea RTX 40, sono ancora in molti a pensarla così L’arrivo di una nuova generazione non significa una diminuzione dei prezzi della generazione attuale Ma al contrario, poiché il numero di unità disponibili sarà ridotto, il valore rimarrà pressoché invariato.

Nei giochi 3D | È pericoloso accettare i cookie? Ti diciamo quali tipologie esistono e come puoi proteggere i tuoi dati grazie alle VPN

Nei giochi 3D | Devo pagare per creare un sito web o è gratis? Ti diremo cos’è un host e perché l’opzione a pagamento è migliore di quella gratuita