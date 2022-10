NVIDIA torna in sé e annulla il rilascio dell’RTX 4080 da 12 GB a causa della “confusione sul possesso di due RTX 4080”

quando nvidia Presentato il mio RTX 4080 poche settimane fa, praticamente tutti gli altri si sono sentiti male. Se l’intera politica di denominazione di NVIDIA è davvero discutibile, ora dobbiamo trattare le due RTX 4080 con una differenza di prestazioni di almeno il 20% e sono semplicemente chiamate “RTX 4080 12 GB” e “RTX 4080 16 GB”. Ha suscitato molto scalpore tra tutti, ma NVIDIA non ha accettato e lo ha annunciato Sblocca il rilascio di RTX 4080 12GB.

Inoltre, ha fissato una data di uscita per davvero RTX4080che è un modello da 16 GB, che è una versione 16 novembre. La società ha indicato che al momento non ha un nuovo nome per l’RTX 4080 da 12 GB, ma si può immaginare che renderebbe infelici i produttori di schede grafiche perché dovrebbero buttare via tutte le scatole e le etichette che avevano. È stato prodotto per questo modello, così come le modifiche al BIOS e le voci sui loro siti Web per questa scheda grafica.

È stata un’enorme stronzata da parte di NVIDIA, ma è riuscito a correggerla in tempo. Quello che non capisco è come qualcuno in NVIDIA sarebbe d’accordo con l’etichettare due schede grafiche identiche con una tale differenza di prestazioni. La domanda ora è se si chiamerà RTX 4070 o RTX 4070 Ti. Scommetto sempre che avrebbe dovuto chiamarsi 4070 Ti. Toglieremo presto i dubbi, anche se sorprende ancora con alcuni nomi strani, come l’RTX 4075 o l’RTX 4070 Super. Chi lo sa.

