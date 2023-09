Obiettivo di sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 è uno strumento imperfetto, la domanda è se esista un’alternativa migliore Rete di esperti | Pianeta futuro

Quando le delegazioni da tutto il mondo arriveranno a New York questa settimana per fare il punto sullo stato a medio termine dell’Agenda 2030, la questione sul tavolo sarà molto più di un esercizio pioneristico di revisione statistica. Nelle parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha appena annunciato un un report SU, Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) “Stanno scomparendo nello specchietto retrovisore, e con loro la speranza e i diritti di questa generazione e delle generazioni a venire”. Un’opera che include la frase “salvataggio” nel titolo ci sta già preparando a contenuti tristi.

La realtà è che l’Agenda 2030 è arrivata a metà strada e sta rallentando, se non addirittura facendo passi indietro. L’accumulazione di fattori interni ed esterni è stata la ruota dentata di questo processo: dall’ambizione degli stessi SDG, che hanno trasformato alcuni obiettivi in ​​aspirazioni, alle profonde disuguaglianze di reddito, popolazione o ubicazione, che limitano la portata dello sviluppo. Azioni. Oppure la sovrapposizione tra un obiettivo e l’altro, che impedisce di progredire nell’isolamento.

Soprattutto, l’accumularsi di eventi catastrofici – la Grande Recessione, la pandemia, i conflitti, la crisi del debito – ha reso la tabella di marcia per il progresso internazionale straordinariamente complicata.

Guillaume Lafortune, membro della Sustainable Development Solutions Network (SDSN) delle Nazioni Unite e l’autore principale del libro A Rapporto di riferimento Riguardo questo argomento, È stato descritto Status come rischio di “decennio perduto di sviluppo sostenibile”. Non sta esagerando, come dimostra il settore sanitario globale. Spinti da una combinazione di dollari, leadership e innovazione, gli indicatori che misurano la salute e il benessere della comunità internazionale – malnutrizione, accesso all’acqua pulita o mortalità infantile, per esempio – subirono una vera e propria rivoluzione nel quarto secolo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. . La caduta del muro di Berlino.

Niente suggerisce che i prossimi sette anni dell’Agenda 2030 saranno più facili dei primi

Ma dal 2015 le linee di tendenza si sono stabilizzate in modo preoccupante. Come ha sottolineato Nuova analisi pubblicata dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)Non vi è alcun segno di raggiungimento di nessuno dei tredici obiettivi proposti nell’Obiettivo 3 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Salute). Questo divario è particolarmente acuto nell’Africa sub-sahariana e in altre regioni a basso reddito, dove la pandemia ha sostituito interventi critici come l’immunizzazione infantile di routine.

È importante ricordare qual è la posta in gioco. In luoghi come il Sahel, l’America Centrale o il Mediterraneo orientale, ogni decimo degli indicatori futuri o ritardati si traduce in vite umane, opportunità future o risorse naturali da cui dipende la vita quotidiana. Di fronte alle diatribe infantili di Vox e Banda Secondo Flat Earthers, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono uno dei pochissimi strumenti utilizzati dalla comunità internazionale per affrontare i rischi e le sfide di cui soffrono queste società e che affrontiamo anche noi. Ad esempio, le siccità sempre più frequenti e prolungate nel Nord Africa sono una delle principali cause di sfollamenti forzati verso altre regioni, compresa l’Europa.

Niente suggerisce che i prossimi sette anni dell’Agenda 2030 saranno più facili dei primi. È improbabile che il mondo si trovi ad affrontare nuovamente una crisi di dimensioni pandemiche, ma tutti gli altri fattori contestuali possono e saranno esacerbati. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile si stanno realizzando nel mezzo di una tempesta perfetta sotto forma di instabilità geopolitica e tensioni finanziarie che rendono difficile qualsiasi soluzione concertata. Ecco perché il valore di questa agenda è ben maggiore dei suoi contenuti: su temi come il riscaldamento globale o la gestione del rischio sanitario, i bivi sono storici ed esistenziali. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliscono un modo di comprendere il mondo che deve continuare oltre il 2030, perché l’alternativa è l’isolazionismo, l’autoritarismo e l’orientamento a breve termine che stanno guadagnando forza in metà del pianeta.

Non ci sono ricchezza o confini che ci proteggano dalle conseguenze dei rischi sistemici che dobbiamo gestire in tutto il pianeta.

In questo contesto, la sfuggente collusione degli elettori dei paesi ricchi è più importante che mai. Una delle omissioni più gravi di questi anni è stata l’incapacità di creare narrazioni efficaci che consentissero ai cittadini di comprendere qual è la posta in gioco. Ad esempio, una parte dell’ambiente rurale europeo si è convinta che l’Agenda 2030 sia concepita contro i loro interessi. La penetrazione dei partiti nazionalisti populisti nelle regioni è una sconfitta per quelli di noi che sanno che la scarsità di risorse idriche, le temperature estreme, la perdita di biodiversità o l’autosufficienza veterinaria non sono negli interessi di chi ha un po’ di cervello. Se ciò accade, è in parte perché il resto di noi non ha svolto bene il proprio lavoro, e in parte perché la spilla degli SDG è vista come un simbolo del partito.

La defibrillazione con ODS è un processo costoso e complesso, ma non è affatto impossibile. re Rapporto del segretario Guterres Presenta una proposta che comprende, tra gli altri: il rafforzamento delle istituzioni responsabili (nazionali e internazionali); Determinare le priorità strategiche per gli obiettivi; E il piano di shock finanziario, che garantisce ulteriori 500mila milioni di dollari all’anno (circa 470mila milioni di euro), attraverso l’aumento delle donazioni, il rafforzamento delle banche multilaterali e la ristrutturazione dei debiti. Se questa cifra sembra estremamente elevata, si consideri il conto totale per una crisi come quella del Covid-19: 14mila miliardi di dollari fino al 2024 (più di 13mila miliardi di euro), secondo le stime del Fondo monetario internazionale. Lo ha citato Il bisturi. In questa prospettiva, investire nei sistemi sanitari primari, nella sorveglianza epidemiologica, nell’accesso ai prodotti farmaceutici o nel rafforzamento dei meccanismi di coordinamento – tutte componenti essenziali di un buon sistema di preparazione e risposta come quello proposto dall’Agenda 2030 – costituisce uno degli investimenti più redditizi. Spese che la pubblica amministrazione può considerare.

La lotta contro la SARS-CoV-2 è stata ignorata, ma la sua logica rimane immutata: la sicurezza collettiva dipende dai diritti collettivi. Non ci sono ricchezza o confini che ci proteggano dalle conseguenze dei rischi sistemici che dobbiamo gestire in tutto il pianeta. Sappiamo già che gli SDG sono uno strumento imperfetto; La domanda è se qualcuna delle sue alternative sia migliore.

Gonzalo Fanjul È direttore dell’analisi politica presso il Barcelona Institute for Global Health.

