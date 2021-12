Obiettivo vs. Sommario. PSG de la Ligue 1 2021-2022: video, gol e statistiche

Il Paris Saint-Germain ho visitato lente Questo sabato nel round 17 della Ligue1 League con l’intenzione di tornare sulla strada della vittoria dopo il pareggio contro il Nizza e continuare ad essere il capitano eccezionale del campionato francese. Gli uomini di Pochettino hanno viaggiato senza l’infortunio alla caviglia di Neymar contro il Saint-Etienne e non torneranno in campo fino al 2022. Di Maria, Messi e Icardi Hanno formato un tridente, ma quello che ha segnato è Wijnaldum. E l’ex difensore del Liverpool salva i mobili con un gol al 92′, pareggiando una partita che sembrava persa per il capitano. I parigini hanno superato i loro coetanei nella maggior parte delle partite, ma hanno finito per ottenere un punto.

90′ + 2′ gol! Lens 1, Paris Saint-Germain 1. Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain) si trova in verticale dal centro dell’area di rigore verso l’area di sinistra. Assist di Kylian Mbappé con passaggio incrociato.

61′ (1-0) ⚽️ Seko Fofana!! Con un tiro netto da fuori area, Capitan Navas sorprende con la potenza del suo tiro. La palla scivola via dal portiere del Paris e diventa 1-0 in favore del Racing.#RCL PSG pic.twitter.com/9sNz21yROz – Racing Club de Lens (RCLens) 4 dicembre 2021

Messi chiede un errore e non lo danno. Lo spettacolo continua e Keylor Navas canta – molto – al Lens. Il VAR esamina il gioco e convalida l’obiettivo. Cade il Paris Saint-Germain e cade il leader della prima divisione francese. https://t.co/IIr54ibJap Goal Spagna (@GoalEspana) 4 dicembre 2021

30′ – Ancora Keelor! Una massiccia parata del portiere 🇨🇷 🧤#RCL PSG 0-0 – Paris Saint-Germain (PSG_espanol) 4 dicembre 2021

