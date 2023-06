Occupazione e PIL nel primo trimestre dell’Eurozona determineranno l’interesse dei mercati di EFE

©Reuters. Occupazione e PIL nel primo trimestre dell’Eurozona attireranno l’attenzione dei mercati



Madrid, 4 giugno (.). – La pubblicazione dei dati sull’occupazione e sul PIL del primo trimestre nell’Eurozona attirerà l’attenzione dei mercati azionari la prossima settimana, che si concentrerà anche sulla pubblicazione di Services PMI e ISM No US Factory

Il 5 di questo lunedì, gli investitori presteranno attenzione ai dati sulle esportazioni e importazioni dalla Germania e sulla bilancia commerciale di questo paese, nonché sul PMI. Il riferimento che sarà conosciuto anche in Spagna, Italia e Francia.

Lunedì sarà pubblicata anche la fiducia degli investitori nell’Eurozona.

Come ha sottolineato all’Efe l’analista del direttore di Welcome Asset Management, Fernando Gomez de Barreda, la prossima settimana sarà carica di dati che saranno un buon “termometro” per le riunioni di metà giugno della Federal Reserve americana. ) e la Banca centrale europea (BCE) in merito all’aumento dei tassi di interesse.

Gomez de Barreda ha osservato che il “rumore” di questi giorni sul tetto del debito Usa, su cui finalmente è stato raggiunto un accordo, così come la calma post-crisi nelle banche regionali Usa “faranno sì che la Fed non debba forzare un rialzo “. Tassi di interesse “nella prossima riunione del 14 giugno, vedremo se c’è una pausa nel tempo.

L’analista ha anche fatto riferimento alla riunione della Banca centrale europea, il 15 di questo mese, che dovrebbe salire di 25 punti base, seguita da un’altra, e poi forse da una “pausa” nella seconda parte dell’anno. .

Ha evidenziato l’importanza del PMI per il settore delle costruzioni, per vedere come i tassi di interesse più elevati, il che significa che vengono richiesti meno mutui, influiranno sugli acquisti di case.

Ha anche fatto riferimento all’asta dei buoni del tesoro semestrali e dodici mesi in Spagna, martedì prossimo.

Ha sottolineato che l’ultima asta era a livelli del 3,20% e ora si prevede che saranno leggermente più alti.

Lo stesso giorno, gli investitori saranno interessati a pubblicare le vendite al dettaglio di aprile, che sono rimaste in territorio negativo da giugno 2022, con ribassi che si sono intensificati negli ultimi mesi.

Allo stesso modo, la produzione industriale sarà nota per la Spagna, e il giorno dopo, mercoledì 7, sarà la volta degli stessi dati per la Germania, secondo gli analisti di Singular Bank.

Giovedì sarà la data dell’annuncio dell’andamento dell’occupazione nell’area dell’euro nel primo trimestre di quest’anno.

Negli Stati Uniti, lunedì, gli investitori si concentreranno sugli indicatori delle tendenze occupazionali di maggio del Conference Board e sull’indice di attività non manifatturiera ISM.

L’indice delle vendite al dettaglio del Redbook degli Stati Uniti e le prenotazioni API settimanali verranno rilasciati martedì.

Mercoledì, gli investitori monitoreranno l’indice del mercato ipotecario statunitense e il credito al consumo per aprile.

Nella regione Asia-Pacifico, dal lato cinese, domani saranno diffusi i dati PMI compositi e servizi, preparati da Caixin.

Sabato 10 giugno verrà pubblicata l’evoluzione dei prestiti con sede in Cina.

D’altra parte, il PMI del settore dei servizi per il Giappone sarà pubblicato lunedì. Martedì la spesa delle famiglie del mese di aprile; Giovedì, i prestiti bancari e il PIL annuo del primo trimestre dell’anno dovrebbero registrare un aumento dello 0,8%.

