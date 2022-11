Octopus Energy collabora con Nexta Capital Partners per realizzare 1,1 GW di generazione in Italia entro il 2025 – PV Magazine Italia

Sviluppato dalla British Octopus Energy Development Partnership (OEDP). Uno sforzo congiunto Promotore di energie rinnovabili con sede a Milano con Nexta Capital Partners. La società ha dichiarato in una dichiarazione che prevede di costruire 1,1 gigawatt di nuovi parchi eolici, solari e di accumulo di energia offshore nell’Italia meridionale entro il 2025.

L’OEDP è gestito da Octopus Energy Generation, il ramo di generazione di Octopus Energy, e consiste in 220 milioni di euro investiti nelle prime fasi di costruzione dei progetti. L’OEDP finanzia NEXTA, che è responsabile della protezione del territorio, delle connessioni alla rete, dei permessi di pianificazione e della partecipazione della comunità locale in modo che i progetti di energia rinnovabile raggiungano la fase di costruzione.

Octopus Energy Generation investe in energie rinnovabili e gestisce asset di energia verde per un valore di 4,4 miliardi di sterline. Nel 2017 ha investito nel mercato italiano delle rinnovabili per la realizzazione di 173 MW di parchi solari nel Lazio e in Sardegna, venduti a febbraio 2021.

Questo fatto segna un rientro nel mercato italiano della produzione di energia verde per Octopus in Italia. Dopo aver acquisito SATO Luce e Gas nel novembre 2021, Octopus Energy Italy ha lanciato il suo marchio nel giugno 2022 come distributore di energia in Italia, offrendo ai consumatori tariffe di energia verde al 100%.

In Spagna, Octopus Energy è entrata lo scorso agosto Mercato dell’autoconsumo solare residenziale Soldier Energy acquisendo la divisione solare della società valenciana di impianti fotovoltaicie prevede di avere più di 80.000 installazioni domestiche di autoconsumo solare in Spagna nei prossimi 5 anni. Inoltre, prevede di investire fino a 60 milioni di euro per aumentare la sua espansione in Spagna e punta a raggiungere un milione di clienti nel nostro paese entro il 2027. Questo è stato segnalato nell’agosto dello scorso anno. Acquisto del marketer valenciano Umeme EnergiaE lo scorso maggio La luce ha visto Octopus Energy SpagnaÈ nato, secondo quanto promesso all’epoca, “con la missione di rivoluzionare il retail di energia e avventurarsi nel business della generazione rinnovabile”.

Annunciato il ramo edile 175 MW acquistati in Andalusia nell’ottobre 2020Tra gli impianti che dovrebbero entrare in funzione il prossimo anno.

Octopus Energy sta finanziando un progetto per collegare 10 GW di energia rinnovabile in Marocco al Regno Unito..

A partire da dicembre 2021, dopo aver ricevuto un investimento di 600 milioni di dollari da Generation Investment Management, Octopus Energy Group avrà un valore di circa 5 miliardi di dollari. e un investimento di 300 milioni di dollari dal Canada Pension Plan Consiglio di investimento. Questo è il terzo grande round di investimento dell’azienda dal suo lancio sul mercato.