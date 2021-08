Offerta Rinnovata MacBokk Air su Amazon

MacBook Air. Immagine: Amazon

Se stai cercando un file squadra di mele Ma i suoi prezzi sono ancora irraggiungibili, il prossimo modello rinnovato con una garanzia Amazon potrebbe essere un’ottima opzione per ottenere la tua prima squadra con le mele. Vuoi sapere esattamente cosa offre questo team? Continua a leggere che te lo diciamo.

Nel catalogo Amazon possiamo attualmente trovare un modello per MacBook Air 13 pollici In condizioni rinnovate. Ciò significa che un modello è stato restituito ai magazzini Amazon e, dopo le necessarie ispezioni e verifiche, l’etichetta del prodotto è stata ottenuta in perfette condizioni. Il distributore stesso assicura che l’attrezzatura in perfette condizioni, e che non presenta alcun tipo di difetto superficiale visibile, quindi incontreremo un dispositivo con un aspetto esterno in perfette condizioni.

La sua batteria garantirà sempre più dell’80% della sua vita, quindi non troveremo un dispositivo in cattive condizioni che non possa sopportare una giornata di lavoro.

modello con tradizione

Naturalmente, l’unica cosa che dovresti tenere a mente è questa Il modello di MacBook Air è MJVE2LL / ACioè, MacBook Air inizio 2015, in cui parleremo del modello di 5 generazione dietro l’ultimo modello (con il processore Apple M1) che possiamo trovare oggi sul mercato.

Quindi, è un PC che ha già anni, ma almeno continua a permetterti di aggiornarlo all’ultimo Mac OS 12 Monterey.

Non avremo nemmeno un display Retina HD, ma forse è un dettaglio di cui prenderete in considerazione almeno visto il suo incredibile prezzo.

MacBook Air sotto i 10.000 pesos

La configurazione offerta dal display è un modello da 13 pollici con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il tuo processore è un file Core i5 a 1,6 GHz, Ha due porte USB e un’uscita per le cuffie.

È un dispositivo che funzionerà perfettamente per chiunque abbia bisogno di un laptop per navigare in Internet e visitare i social network, nonché per utilizzare programmi di automazione dell’ufficio e altre applicazioni che non richiedono molte prestazioni, sebbene ciò non ti impedirà di poter per indicizzare le tue foto, modificare e persino caricare video .

prezzo 9797 pesos dollariÈ probabilmente il laptop Apple più economico che puoi acquistare oggi, quindi se stai cercando qualcosa di semplice con il logo Apple, questa è probabilmente la tua migliore opzione.

