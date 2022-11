Offerte del Black Friday che costano meno di 20 euro e non puoi perderle | tecnologia

In questo articolo, ComputerHoy potrebbe ricevere una commissione sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.

Se non hai acquistato nulla durante questo Venerdì nero Poiché non riesci a trovare nulla che ti interessi o perché il tuo budget è fuori budget, puoi sempre trovare opzioni interessanti tra loro Le occasioni del Black Friday.

Abbiamo scelto prodotti che di solito costano più di 20 euro, ma ora, esclusivamente per il Black Friday e fino ad oggi Cyber ​​lunedìHanno uno sconto che ti lascia con un prezzo molto interessante: 20 euro o meno.

Dai piccoli accessori che tutti usano e che non è male avere a portata di mano, agli strumenti che sicuramente stavi aspettando un calo di prezzo per acquistare. Puoi persino approfittare di questi sconti per creare un file Un regalo in un amico invisibile.

Lampadina intelligente Xiaomi Mi LED di base

lampadina intelligente Lampadina intelligente Xiaomi Mi LED di base ad un prezzo Solo 8,99 euro su MediaMarkt. Se sei interessato ad avere una casa connessa o una casa intelligente, oltre a poter illuminare la tua casa a colori e controllarla tramite il tuo cellulare, non puoi perderti questo affare.

È una lampadina E27 con illuminazione in tutti i colori che desideri, oltre a controllare il bianco e la luminosità dal tuo cellulare o utilizzando assistenti vocali come Alexa o Google.

Amazon Echo Dot (terza generazione)

Senza dubbio l’altoparlante più economico e compatto che puoi acquistare su Amazon, l’Amazon Echo Dot 3rd Gen è un affare al prezzo. Non sale da 18 euro. Puoi farlo anche tu Acquista su MediaMarkt Con ritiro in negozio gratuito.

È l’altoparlante intelligente perfetto con Alexa da posizionare in qualsiasi angolo della casa, in cucina, in bagno o persino in camera da letto. Puoi ascoltare musica, programmi radiofonici e podcast o interagire con Alexa.

Nucleo HyperX Pulsefire

Questo è un mouse cablato Nucleo HyperX Pulsefire È progettato per il gioco, anche se, ovviamente, dipende da te. Puoi usarlo per giocare e se hai bisogno di un mouse per usarlo sul tuo computer e dura.

Ha l’illuminazione RGB nel suo logo e una risoluzione di 6200 dpi. Il suo design è simmetrico, quindi può essere utilizzato sia da mancini che da destrimani. E mangia A soli 14,99 euroAl 58% di sconto.

Scheda microSDXC per Nintendo Switch

Questa scheda microSD è un punto fermo tra le occasioni del Black Friday e altre feste dello shopping. È una scheda da 128 GB di SanDisk progettata per essere utilizzata con Nintendo Switch e ora lo è Costa solo 14,99 euro.

Puoi usarlo con qualsiasi dispositivo che necessita di una scheda microSD, ma è stato testato specificamente su questa console.

Webcam Chromecam

Aggiungi un po ‘di colore, definizione e persino migliora la qualità del suono con questo Webcam Krom cam Che durante il Black Friday costa 15,90 euro.

È una webcam Full HD e ha anche un microfono integrato, quindi puoi installarlo sul tuo computer ed effettuare videochiamate senza dover configurare nulla, anche trasmettendo su una piattaforma come YouTube Gaming o Twitch.

Presa intelligente Amazon

Solo 12,99 euro Puoi portarne a casa uno o più Presa intelligente Amazon. est Spina intelligente Compatibile con Alexa e consente di controllare il consumo di elettricità di qualsiasi elettrodomestico, nonché di accenderlo e spegnerlo da remoto.

Caricatore di argomenti

Tutti devono caricare il proprio telefono cellulare, tablet, smartwatch, batteria esterna… Sono molti i gadget da collegare a una ciabatta. È meglio acquistare un caricabatterie con più connessioni USB come questo Argomento.

Questo caricabatterie ha 3 porte USB da 12 W e una porta USB da 18 W. Tutte e tre le connessioni sono USB-A e consentono di caricare tre dispositivi contemporaneamente e risparmiare tempo. anche, Costa solo 13 euro.

Acquista CP3

Guarda altare Acquista CP3 È un prodotto economico e perfetto per darti pace interiore ogni volta che esci di casa. Era disponibile prima Meno di 19 euro su Amazon E anche per 18,98 euro in Mediamarkt.

È dotato di visione notturna, rilevamento del movimento, audio bidirezionale e movimento a 360 gradi che puoi controllare dalla sua app mobile. Puoi persino usarlo baby Monitor o per monitorare i tuoi animali domestici.

Eono supporto mobile

Se il tuo cellulare o tablet è sempre sul tuo tavolo e vuoi poterlo vedere senza doverlo portare con te, questo Portacellulare Ionoun marchio Amazon, è l’ideale considerando il suo costo Poco più di 13 euro.

È compatibile con qualsiasi smartphone e tablet fino a 8 pollici. Puoi regolarne l’altezza e l’inclinazione.

Cuffie QCY T1C

Cuffie senza fili QCI T1C È probabilmente uno dei più economici che puoi acquistare in questo momento, che ha già oltre 2.000 recensioni positive su Amazon e ora ti costerà 18 euro.

Usano il Bluetooth 5.0 e hanno un’autonomia fino a 6 ore con una singola carica e altre 7 ore con la loro piccola custodia di ricarica.