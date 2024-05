Offre uno spazio decente per le madri

Puebla. — Uno degli obiettivi principali del Centro penitenziario di Ciudad Cerdán è preservare la dignità della vita delle donne private della libertà, in particolare delle madri o delle donne incinte, e creare per loro spazi dignitosi in cui si sentano a proprio agio.

Liliana Sanchez Rueda, direttrice del carcere, ha dichiarato che sono state riabilitate aree speciali come l’unità materno-infantile, creata appositamente per le donne che hanno i loro figli all’interno del centro penitenziario.

“I bambini possono stare con loro fino ai tre anni e oltre a quest’area è prevista la prima educazione per i minori. C’è una sala per la prima educazione, una sala giochi e una sala per l’allattamento affinché le mamme possano allattare i propri figli. stare lì in silenzio e avere uno spazio decente”, ha detto il funzionario.

Gli ospiti hanno a disposizione una sala allattamento per poter allattare i propri bimbi in tutta tranquillità e poter avere uno spazio decente. Foto: Omar Contreras

Ha aggiunto che è stata migliorata anche l’area medica, dove le detenute potranno avere i loro bambini.

Ha sottolineato che questo spazio contiene una sala operatoria o una sala di espulsione; Inoltre, donne e bambini potranno contare sulle cure necessarie, poiché verranno effettuate visite di ginecologia, malattie infantili, nutrizione, medicina generale, oftalmologia e radiografie.

“Questo spazio sarà il luogo in cui riceveranno assistenza medica di prima linea”, ha detto il direttore della prigione.

Il carcere è dotato di un’aula di prima educazione e di un centro ludico per offrire un alloggio dignitoso ai bambini che restano con le madri per tre anni. Foto: Omar Contreras