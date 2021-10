Offri al tuo PC velocità fulminee fino a 7000 MB/s con l’unità SSD “Black Legged” di WD a un prezzo sempre basso

Un’unità a stato solido può fare miracoli su un vecchio computer e dargli una seconda vita, ma è importante anche sui computer moderni per un trasferimento di file più veloce. Il Modello WD_BLACK SN850 È una delle unità a stato solido più ambiziose di Western Digital ed è più economica che mai su Amazon 1 TB: 159,99 EUR.





Acquista WD_BLACK SSD ad alta velocità al miglior prezzo

Con un prezzo al dettaglio di circa € 200 o più a seconda del negozio, il Solid State Drive WD_BLACK SN850 da 1 TB può essere acquistato da Amazon con un enorme sconto che lo lascia 159,99 EURe Il suo prezzo storico più basso sulla piattaforma. È anche lo stesso prezzo di vendita e PCComponentes.

1 TB WD_BLACK SN850 – SSD da gioco interno; Tecnologia PCIe Gen.4, velocità di lettura fino a 7000 MB/s, M.2 2280

Con questo SSD, il produttore promette che i tempi di caricamento sono finiti. Il WD_BLACK SN850 sfrutta appieno la tecnologia PCIe 4 in laptop o desktop per ottenere un’esperienza più che perfetta nei giochi e in altre attività impegnative. Raggiungi velocità fino a 7000 MB/s in lettura e 5300 MB/s in scritturae fino a 1.000.000 di IOPS.

È molto importante verificare che il computer soddisfi i requisiti consigliati per ottenere il massimo da esso. Viene con programma del pannello di controllo Ciò consente agli utenti di monitorare lo stato di salute dell’unità, migliorarne le prestazioni tramite la modalità di gioco e garantire che l’unità funzioni al meglio durante le sessioni di gioco più difficili.

Altre offerte

