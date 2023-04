Offrono pene detentive per ospitare o trasportare immigrati privi di documenti in Florida

Intolleranza all’immigrazione. Questo è il punto cruciale di un disegno di legge che è stato presentato a entrambe le camere dell’Assemblea legislativa della Florida. L’iniziativa rispecchia la politica sull’immigrazione sostenuta dal governatore Ron DeSantis. Il repubblicano sta seguendo con attenzione la linea dell’ex presidente e leader del suo partito, Donald Trump.

La proposta di legge si spinge fino a condannare, con pene detentive comprese tra 5 e 15 anni, azioni come l’accoglienza o il trasporto di una persona priva di documenti. Pertanto, la Florida sta per diventare lo stato più anti-immigrazione degli Stati Uniti.

Ironia della sorte, la Florida ormai da molti decenni è uno degli stati con la più alta percentuale di popolazione immigrata. Nella sua contea più produttiva, Miami, quasi il 63% dei cittadini è nato in un altro paese.

Kernel della legge anti-immigrati della Florida

La conseguenza immediata dell’approvazione di questa proposta legislativa sarebbe la creazione di uno stato di polizia in Florida. In sostanza, la normativa criminalizza il soggiorno irregolare (che attualmente costituisce un reato non penale).

Tuttavia, il disegno di legge non specifica quali fatti e motivazioni costituirebbero un ragionevole sospetto per effettuare un arresto legittimo per questo motivo. o su quale base la polizia deciderà se fermare o meno una persona o un veicolo in Florida.

Qual è l’oggetto del disegno di legge?