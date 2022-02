Oggetti planetari osservati nella zona abitabile di una stella morta

un episodio di detriti planetari con strutture di taglia A la luna Fu avvistato per la prima volta in orbita vicino ad A stella che si spegneil che suggerisce che c’è un pianeta dentro zona abitabile Da quel sole, dove possono esserci acqua e vita.



Le nane bianche sono stelle morte, braci ardenti di stelle che hanno bruciato tutto ciò che avevano carburante A partire dal idrogenoma poiché sono così difficili da osservare a causa della loro bassa luminosità, si sa molto poco dei loro sistemi planetari.

studio pubblicato Avvisi mensili della Royal Astronomical SocietyGuidato dalla British Union of London e la partecipazione di Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie e il Università della Lagunaha studiato la nana bianca WD1054-226, situata a 117 anni luce di distanza nella Via Lattea.

Nota la squadra Telescopi spaziali e terrestriun ripido gradiente di luce corrispondente a 65 nubi di detriti planetari equidistanti in orbita attorno alla stella ogni 25 ore.

I ricercatori hanno concluso che la precisa regolarità delle strutture transitorie indica che sono presenti in una disposizione così precisa da un pianeta vicino.

Autore principale dello studio, Jay FarhiHa spiegato: “E’ la prima volta che gli astronomi hanno scoperto un qualsiasi tipo di corpo planetario nella zona abitabile di una nana bianca”.

il strutture Si noti che la dimensione della luna è irregolare e polverosa, simile a una cometa, e passa davanti alla stella con assoluta regolarità, che è “una mistero “Non possiamo spiegarlo in questo momento”, ha detto Farihi.

può essere descritto comeeccitante“È che queste lune rimangono in uno schema orbitale così regolare a causa dell’influenza gravitazionale di un pianeta vicino, perché senza di esse, l’attrito e la collisione causerebbero l’allargamento delle strutture, con conseguente perdita della regolare regolarità osservata.



Possibile presenza di un pianeta nell’area abitabile È “anche emozionante e inaspettato; non lo stavamo cercando”. investigatoreche ha sottolineato che “è importante notare che sono necessarie ulteriori prove per confermare l’esistenza di un pianeta”.

Questo perché il presunto pianeta non può essere osservato direttamente, quindi “la conferma può venire confronto Modelli al computer con nuove osservazioni di stelle e detriti in orbita”.

Il team ritiene che qualsiasi pianeta che potrebbe ospitare acqua e persino vita “sarebbe un’evoluzione recente” e che la zona abitabile di WD1054-226 lo sarebbe per almeno due miliardi di anni, che comprende circa 1 miliardo in futuro.

Più del 95% delle stelle finisce per diventare nane bianche, infatti si prevede che il Sole lo farà entro pochi miliardi di anni, quindi questa ricerca – ha affermato – “ci permette di sbirciare nel futuro del nostro sistema solare”.

Il team ha osservato WD1054-226 per 18 notti utilizzando la telecamera ULTRACAM ad alta velocità collegata al New Technology Telescope (NTT) dell’European Southern Observatory (ESO) presso l’Osservatorio di La Silla in Cile.

Per spiegare meglio i cambiamenti di luce, hanno anche esaminato i dati del satellite TESS della NASA, che ha permesso ai ricercatori di confermare che le strutture planetarie hanno un’orbita di 25 ore.