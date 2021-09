Oggi è il giorno desiderato! I prezzi del Banco Santander sono in aumento!! IAG dà loro il collasso di Iberdrola gigante sta volgendo al termine!

Oggi, martedì 21 settembre 2021, non perdiamo di vista le quotazioni dei tre titoli che fanno parte di Ibex 35 e che al momento potrebbero interessarci di più; IAG, Banco Santander e Iberdrola. Conosciamo l’Ibex 35 come un indice composto da azioni come Acciona, Acerinox, Grupo ACS, Aena, Almirall, Amadeus IT Group, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cellnex Telecom, CIE Automotive, Enagás, Endesa, Ferrovial, Fluidra, Grifberols, IAG, IAG Sistemas, Inmobiliaria Colonial, Mapfre, Meliá Hotels International, Merlin Properties, Naturgy, PharmaMar, Red Eléctrica Corporación, Repsol, Siemens Gamesa Renewable Energy, Solaria Energía y Medio Ambiente, Telefónica, Viscofan.

IAG dà loro un gigante

Il che è che le azioni IAG non fanno altro che aumentare il valore. Al momento si è già aggirato intorno ai 2.0580 euro. Questa settimana inizia con la sua nuova sessione di 1.9740 euro; Il valore che porta al valore più alto delle ultime ore, che è 10:00 a circa 2.0740 euro. Questo non significa che durante il giorno stiamo vedendo dei minimi come l’apertura della sessione.

Grafico in tempo reale della quota IAG dell’indice Ibex 35.

Oggi è il giorno desiderato! I prezzi del Banco Santander sono in aumento!!

Banco Santander, come un altro dei titoli che ha lasciato l’IBEX 35 in lieve aumento di valore, ci sta mostrando i suoi guadagni più significativi nelle ultime ore. L’ultima sessione di IBEX 35 si è chiusa con un valore di 2,8910 euro, mentre questa sessione IBEX 35 è aumentata di 2,9410 euro. Dove possiamo cercare i massimi? Il primo che vediamo è la linea di fondo, che vediamo alle 9:38 a circa 2,9295 euro. Per quanto riguarda il massimo, questi sono i valori che ora troviamo pari a 2,9515 euro.

Grafico in tempo reale della quota di Santander nell’Ibex 35. Indice

Una valanga a Iberdrola sta per finire!

Quindi, come abbiamo letto, i prezzi dell’Iberdrola, altra quota dell’Ibex 35, si mantengono su livelli lontani dai minimi visti di recente. Tra questi vediamo il momento attuale a circa 9374 euro, rispetto all’inizio della sessione a 9396 euro, un prezzo vicino al prezzo più alto delle ultime ore. Per quanto riguarda l’ultima seduta, vediamo valori come 9.262 euro. Alle 9:04 fino ad oggi abbiamo trovato ancora 9.444 euro. Il massimo oggi, a differenza del valore 9:44, il valore minimo di 9350 euro.

Grafico in tempo reale del titolo Iberdrola dell’indice Ibex 35