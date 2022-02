Oggi Free Fire Codes, sabato 19 febbraio 2022: come ottenere ricompense | videogiochi | Fuoco libero | Codici | revli | le risposte

fuoco libero Ogni giorno ottiene più utenti e il suo sviluppatore Garena sta cercando di ringraziare i fan per la loro fiducia facendo una donazione Ricompense gratuite. Di seguito i codici video gioco Dal 19 febbraio 2022.

Per richiedere i premi gratuiti per Free Fire, devi Entra nel sito ufficiale di Garena E aggiorna il gioco all’ultima versione. Una volta che puoi riscattare i codici gratuiti offerti da Free Fire, puoi ottenere premi come Personaggi, monete, diamanti e molto altro.

C’è pochissimo margine per mantenere le ricompense perché i token hanno Valido per 24 ore dal suo lancio. D’altra parte, va ricordato che il videogioco è disponibile in Liberi di giocare per dispositivi iOS e Android.

Codici antincendio gratuiti per oggi 19 febbraio

NJKI 89UY 7GTV

SVBN K58T 7G65

N34M RTYO HNI8

UBJH GNT6 M7KU

FGHE U76T RFQB

Y374 UYH5 GB67

FG16 D5TS RIF3

X4SW FGRH G76T

FT6Y GBTG VSRW

F7UL O80U 9J8H

6AQ2 WS1X D5RT

C3DS EBN4 M56K

FS7W 65RF ERFG

FG56 NY7K GFID

Come riscattare i codici Garena Free Fire gratuiti?

Ogni 24 ore, gli sviluppatori pubblicano un elenco di codici che ti danno estensioni senza costi aggiuntivi dopo averli riscattati sul loro sito web. Tieni presente che questi saranno comunque associati al tuo Garena Free Fire ID.

Accedi al portale web Sito di riscatto dei premi .

. Accedi con il tuo account Free Fire da Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter .

. Inserisci il codice 12 numeri e conferma.

e conferma. Dopo uno scambio di successo, Attendi che il premio appaia nel tuo account e il gioco è fatto.

