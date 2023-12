Oggi Tamaulipas SINERDIPIA arriva un nuovo spazio di coworking a Ciudad Victoria

Sta per aprire questo mese e per vivere SINERDIPIA senza impegno, la prima visita è completamente gratuita

(Ciudad Victoria, Tamaulipas). – Synerdibia, I Spazio di coworking a Ciudad Victoria, aprendo i battenti l’11 dicembre, offre uno spazio innovativo e creativo per professionisti, imprenditori e creativi. Questo spazio unico combina due concetti, sinergia e serendipità, che cercano di favorire collaborazioni inaspettate e aprire le porte a opportunità di business uniche e illimitate.

“Si tratta di un luogo che cerca di dare a Victoria maggiore competitività, con il servizio offerto per la prima volta nella capitale dello stato.“, ha detto il cofondatore Alberto Crespo.

E anche il cofondatore Dennis Hernandez Ha sottolineato che “Synerdbia non è solo un posto dove lavorare; “È una comunità che incoraggia l’innovazione e la crescita”.

Con servizi all’avanguardia, tra cui aree di lavoro ergonomiche, sale riunioni, WiFi ad alta velocità e caffè illimitato, questo spazio è progettato per ispirare e facilitare la produttività e la collaborazione. Nell’ambito dei festeggiamenti di apertura, SINERDIPIA è lieta di offrire prezzi promozionali esclusivi solo per il mese di dicembre: goditi una giornata di produttività per soli $ 190, una settimana di ispirazione e collaborazione per $ 750 o concediti un intero mese di sinergia creativa per $ 2.600 . .

Questo mese apre e potrai vivere SINERDIPIA senza impegno, la tua prima visita è completamente gratuita.

Vieni a scoprire uno spazio dove collaborazione e innovazione si incontrano per promuovere i tuoi progetti: l’orario di lavoro è dalle 8:00 alle 20:00 e l’indirizzo è Avenida Adolfo Lopez Mateos 10, angolo, al secondo piano.