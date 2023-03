Ognuno ottiene una delle migliori esperienze fotografiche

I Drop sono aggiornamenti di Google che integrano le novità con la serie Google Pixel. Pochi minuti prima dell’arrivo di questo aggiornamento Marzo Offre funzionalità importanti come il rilevamento delle cadute.

[El Google Pixel 7a puede ser el móvil del año por 6 motivos]

Prima funzionalità Drop del 2023

In primis Google ha puntato su quella funzione chiamata Night Sight che permette di far risaltare i dettagli e la scena in condizioni di scarsa luminosità. Sì, l’anno scorso Miglioramento della velocità Il tempo con cui sono state scattate queste foto è ora ridotto su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

È tutto grazie ai nuovi algoritmi che Google Tensor migliora in modo da poter scattare splendide foto in quei momenti di scarsa illuminazione. Altra novità Pubblicità dal suo blogassociato alla gomma magica o gomma magica Che ora si espande per includere tutti i telefoni Pixel.

Visione notturna migliorata

Android gratuito

Può essere utilizzato in Google Foto per sbarazzarsi di quegli elementi che possono rovinare uno scatto senza il quale sarebbe in grado di catturare l’attenzione di chiunque.

Chiamate, salute e sincronizzazione

La funzione March Drop di questo mese ha un’ampia varietà di novità che toccano quasi tutti gli aspetti del software che porta il Google Pixel, in attesa quest’anno di mettere già le mani sul prossimo Pixel 7a.

Hitler Connect

Android gratuito

Uno di essi è la mia chiamata diretta Ciò consente di risparmiare tempo sulle chiamate effettuate a un’azienda. Questa funzione nei telefoni cellulari Pixel 4a e successivi di Google consente di visualizzare più opzioni nel menu dei contatti per accedere rapidamente all’estensione necessaria.

Per quanto riguarda Health Connect, l’app per la salute della grande azienda G, è integrata per salvare, connettere e condividere i dati sulla salute con le app dedicate al fitness. Puoi accedere a una serie di controlli per controllare tutti questi dati e quindi vedere quali app stai utilizzando.

Sincronizza i timer

Android gratuito

Un dettaglio a cui non vogliamo rinunciare in questo aggiornamento è quello tutti i timer Si sincronizzerà tra tutti i tuoi dispositivi Pixel. Cioè, se attivi un dispositivo sul tuo dispositivo Nest, apparirà dal tuo telefono Pixel.

Rilevamento delle cadute per aiutarti

Il Pixel Watch, sebbene non disponibile in Spagna, riceve il rilevamento delle cadute con la funzione Drop Drop. In questo modo, questo smartwatch saprà quando sei caduto in modo da poter contattare rapidamente i servizi di emergenza.

Rilevamento delle cadute su Google Pixel Watch

Android gratuito

Una volta connesso, il tuo Pixel Watch attiverà un messaggio automatico di richiesta di aiuto. Ti consente inoltre di comunicare con l’operatore incaricato di assisterti per qualsiasi tipo di consiglio o raccomandazione mentre arrivano i servizi di emergenza.

Google spiega che grazie ai sensori di movimento integrati nel Pixel Watch è in grado di distinguere con grande precisione cosa sta succedendo Sarà una rovina dall’allenamento che possono comportare movimenti rapidi e improvvisi.

Finalmente, Indossa OS 3+ Arriverà nelle prossime settimane per semplificare la personalizzazione delle esperienze visive e audio sul tuo Pixel Watch. Ad esempio, sarai in grado di utilizzare l’audio in modalità mono per ridurre il disorientamento causato dalla divisione dell’audio e una nuova correzione del colore e una modalità in scala di grigi saranno presenti per ottimizzare il display per una gamma più ampia di preferenze di visualizzazione.

Piccole altre notizie

Google ha lasciato spazio anche ad altre innovazioni come chiave digitale dall’auto, permettendoti di lasciare il cellulare in tasca fino allo sbloccaggio automatico dell’auto o fino all’avvio.

Il contatto diretto è un’altra novità

Android gratuito

Fast Pair è disponibile anche su molti Chromebook, quindi può essere così Accoppia facilmente i tuoi Pixel Buds Oppure cuffie con questo protocollo in modo che sia molto facile iniziare ad ascoltare la tua musica preferita.

Anche Emoji Kitchen è stata aggiornata con nuove combo e ora puoi utilizzare due eSIM con Dual SIM Dual Standby su Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Un grande aggiornamento da parte di Google per continuare ad aggiungere nuove esperienze ai loro telefoni cellulari.

Potrebbe interessarti