Ohtani, il più veloce della storia a raggiungere il 40-40

La stella dei Dodgers ha battuto il record con 40 palle recuperate e 40 fuoricampo in una sola stagione nella 129esima partita della sua squadra, molto indietro rispetto ai 148 necessari ad Alfonso Soriano nel 2006.

Los Angeles– Shuhei Otani Lui Ha rubato la sua 40esima base E Ha segnato il suo 40esimo fuoricampo in carrieraun grande slam che ha concluso la partita al nono inning diventa In esso Giocatore più veloce In Prendilo Di stagione in Storia della Major LeagueSesto assoluto e primo giocatore Los Angeles Dodgers.

I Los Angeles Dodgers hanno sconfitto i Tampa Bay Rays 7–3 venerdì sera, dopo essere stati sotto 0–3.

Shohei Ohtani realizza un Grande Slam segnando 40 fuoricampo in questa stagione, dopo aver rubato la sua 40esima base nella stessa partita. Foto AP/Ashley Landis

“La cosa più importante è davvero vincere”, ha detto Ohtani. Ha aggiunto: “Ovviamente il record è parte del processo, ma penso che la cosa più importante sia vincere la partita”.

Ohtani ha raggiunto la base con un bunt nel quarto inning contro Tyler Alexander. Ha rubato la seconda base durante l’attacco di Freddie Freeman.

Alle nove la casa era piena con due eliminati e la recinzione è stata fatta saltare su tutto il campo centrale per raggiungere il famoso punteggio di 40-40. Will Smith è stato colpito da Manuel Rodriguez in testa al nono posto e Tommy Edman lo ha seguito con un singolo. Smith ed Edman avanzarono su una volata di sacrificio di Miguel Rojas. Colin Bucci è arrivato e ha accompagnato Max Muncy per impostare il Grande Slam di 389 piedi di Ohtani al centro dell’area.

“Questo è per i libri di storia, 40-40 nella stessa notte”, ha confermato il manager Dave Roberts. “Non so se questo sia mai stato raggiunto, e anche il Grande Slam significa vittoria. Sicuramente ama quel dramma ed è qualcosa che ricorderò per molto tempo.

Ha battuto il record di fuoricampo di Alfonso Soriano, che ha segnato nel 148esimo gioco per i Washington Nationals nel 2006. Ohtani lo ha fatto nel 129esimo gioco dei Dodgers.

Ohtani ha raggiunto questo traguardo alla sua 126esima partita, dopo aver saltato tre partite in questa stagione. Soriano nel 2006, lo ha fatto nella sua 147esima partita quando ha registrato il suo 40esimo recupero il 16 settembre, dopo aver segnato il suo 40esimo homer quasi un mese prima, il 19 agosto.

cubano José Canseco Fu il primo a raggiungere questo traguardo nel 1988 alla sua 151esima partita, seguito da… Barry Bonds Nel 1996 (partita 158), Alex Rodríguez Nel 1998 (partita 153), Soriano 2006, Ronald Acuna Jr Nel 2023 (partita 152) e ora Otani.

Secondo ESPN Stats & Info, Ohtani è sulla buona strada per diventare il primo giocatore ad avere 50 fuoricampo e 50 basi rubate in una sola stagione nella storia della MLB. Nessun giocatore ha mai realizzato 45 fuoricampo e 45 basi rubate in una sola stagione.

Il fuoriclasse giapponese è uscito dalla panchina per salutare i 45.556 tifosi che gli hanno tributato una standing ovation. I suoi compagni di squadra hanno spruzzato acqua su Ohtani sul campo.

Le informazioni AP sono state utilizzate in questo rapporto.