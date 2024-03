Olav Kooij attende il Giro d'Italia: “L'anno scorso vinsero tutti e tre, ma quest'anno potrebbe essere un po' diverso”

Con tre vittorie di tappa al suo attivo nel 2024, Olav Kooij ha dimostrato di essere pienamente pronto per portare ancora più lontano la sua prestazione vincente dello scorso anno. Quale modo migliore del tuo grand tour? Questa opportunità sarà presentata al velocista 22enne al Giro d'Italia, dove sarà una delle gare principali di Wisma – Lease a Bike, insieme al suo compagno di squadra Woud van Aert.

“Sono decisamente molto emozionato”, ha recentemente detto Kooij a Velo. “Ora che stiamo correndo, ci concentriamo solo sulle gare che stiamo facendo adesso. Ma è sicuramente qualcosa che non vediamo l'ora di fare a maggio.”

“Penso che la Parigi-Nizza sia stata un grande momento clou. Mi ero prefissato un grande obiettivo”, ha detto. “È stato fantastico vincere un podio. Quindi sono stato ad alto livello tutto l'anno. Il mio obiettivo era vincere tutta la stagione. Quindi sì, è stato bello per me. Inoltre, ho avuto anche “qualche bella” vittoria. risultati e buone sensazioni agli Europei, a Wevelgem e ai Nazionali, su un percorso leggermente più duro.”

“La squadra è abituata a correre i Grandi Giri con una vera passione generale”, ha detto Kooij, spiegando le potenziali tattiche. “L'anno scorso hanno vinto tutti e tre, ma quest'anno potrebbe essere un po' diverso. Penso che considereremo ogni tappa come un'opportunità, proveremo a fare un buon piano e vedere chi è il favorito per il podio. Penso Affrontalo giorno per giorno e prova a vincere la tappa.