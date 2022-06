Oli secchi: ingredienti essenziali

Uno dei soliti grattacapi quando prepariamo la valigia Che cosmetici prendo? tra siero, crema giorno, crema notte, crema solare, dopo il sole, idratazione… Una borsa da toilette occupa la maggior parte dello spazio del bagaglio. Ebbene, c’è un prodotto jolly che può essere utilizzato per nutrire e abbellire istantaneamente i capelli e la pelle del viso e del corpo: oli luminosi multifunzionali dal finish secco.

quali sono?

“un olio seccoÈ un olio che si assorbe istantaneamente, senza lasciare un film grasso sulla pelle. Grazie alla sua formula a base di preziosi oli vegetali (ricchi di Omega 6 e 9) e di vitamine antiossidanti come la E, nutre in profondità e ripara la pelle. Gestire l’aumento dei lipidi intercellulari, migliorare lo strato idrolipidico e quindi la funzione di barriera”Raquel Garcia, Direttore della Comunicazione Scientifica presso Knox. La domanda è: come può l’olio fare tutto questo se non riesce a penetrare nella pelle? Risposta data da Ruben Vallejos, allenatore clorano S Renè Furterer.

Perché da esso vengono estratti componenti biomimetici attivi che possono essere assorbiti dalla pelle. Ad esempio omega e fosfolipidi, che ricostruiranno il film idrolipidico e agiranno a livello di cemento intercellulare. “

che contiene?

Queste formulazioni sono a base di oli vegetali che possono essere considerati vegetali e privi di acqua.

olio di semi di girasole : Particolarmente ricco di omega-6 e acido linoleico, è ideale per idratare, levigare, proteggere e riparare la pelle.

Ad effetto idratante e antietà, si distingue per il suo contenuto di vitamina E e acidi grassi essenziali che aumentano la compattezza e l’elasticità della pelle. Lenisce anche la pelle irritata o sensibile. Olio di Monoi di Tahiti: Migliora la funzione protettiva della pelle e la protegge dai raggi UV grazie all’acido laurico e alle vitamine E e K che contiene, che attivano anche la rigenerazione della pelle e la formazione di collagene ed elastina. Come spiega Begonia Gomez, esperta nel trattamento Yves Rocher E il “Il Monoï che utilizziamo proviene da Tahiti, proviene da copra – una varietà di noci di cocco – e ha una Denominazione di Origine Protetta e Certificata, dove l’azienda si impegna a lavorare con produttori locali che apprezzano il loro luogo di origine e le tradizioni”. Come si ottiene? Il fiore di Tiaré viene raccolto a mano nella Polinesia francese alle 8:00, i fiori vengono contati e confezionati, quindi i petali vengono separati a mano e ammorbiditi con olio di cocco per 10 giorni. In questo modo si ottiene il profumo originale di Monoï e una formula completamente naturale e pulita.

: Queste particelle dorate provengono dalla mica o dall’oro metallico e creano un “effetto trucco” sulla pelle. Senza fragranze sinteticheI profumi di oli vegetali, neroli, magnolia, vaniglia o oli mono sono suggestivi, caldi e sensuali abbastanza da non richiedere fragranze aggiuntive.

Perché sono i migliori alleati in estate?

Ha la sua spiegazione: in estate perdiamo la membrana idrolipidica della pelle e dei capelli. “Nel caso dei capelli, il sole distrugge l’epidermide, aprendo una porta verso l’interno del capello, le radiazioni ne danneggiano la struttura interna. In questo caso, l’olio chiuderà la membrana idrolipidica e la porosità, proteggendo il capello e prevenendo PIA (perdita d’acqua impercettibile) Nel caso della pelle, in estate perdiamo acqua e dobbiamo conservarla, questi oli aiutano a ricostruire lo strato idrolipidico e ricostruire il cemento tra le cellule per evitare questa perdita insensibile di acqua. “Spiega Robin Vallegos.

Quindi, gli oli secchi sono diventati i nostri migliori alleati, “Perché in un solo movimento nutre, ripara e protegge viso, pelle e capelli e lascia… pelle luminosa Irresistibile, grazie alle sue particelle di madreperla dorata”aggiunge il direttore della comunicazione scientifica di Nuxe.

Inoltre, semplifica e facilita la tua vita perché devi solo mettere questo prodotto nella tua borsa da viaggio per trattare e levigare capelli e pelle.

Come si usa?

Per capelli: Donano ai capelli sottili riflessi dorati. Basta applicare uno o due spruzzi (o qualche goccia sul palmo della mano) e distribuire a metà lunghezza e sulle punte con la punta delle dita. Puoi anche usarlo per riduzione delle rughe Distribuire su tutta la capigliatura (dal cuoio capelluto alle punte) con il palmo della mano. Oppure utilizzare dopo l’asciugatura sui ricci per definire e Ottieni i capelli ricci in modo naturale. C’è niente altro: Può essere applicato come maschera una o due volte alla settimana per 10 minuti prima dello shampoo.Raquel Garcia consiglia.

per il visoSono un ottimo alleato per donare alla pelle i caldi riflessi di un tramonto. Tipo di miglioramento istantaneo della luminosità. Per catturare la luce e ottenere l’effetto glow desiderato: basta massaggiare alcune gocce nella parte superiore degli zigomi, nelle arcate sopraccigliari, nel mento e nel dorso del naso.L’esperto di Nuxe consiglia. Un altro buon modo per usarlo è “Mescola qualche goccia di olio secco con il tuo solito trattamento post-sole o idratante (con o senza colore), per levigare la pelle. E allungalo con movimenti leviganti dal centro ai contorni del viso.” Un’altra cosa: è perfetto anche per mantenere la barba degli uomini. “Bisogna scaldare l’olio tra le mani, applicarlo con movimenti verso il basso e poi massaggiare per far assorbire il prodotto”dice l’esperto di Nuxe.

per il corpo: Di solito viene spruzzato sotto forma di spray direttamente sulle gambe. È sufficiente scaldare due o tre spruzzi di prodotto sulle mani e stenderlo sulla pelle. Consiglio: Per un’abbronzatura più bella, mescolare una nebbia o alcune gocce con il latte doposole nel palmo della mano, quindi applicare con movimenti delicati dalle caviglie alle cosce. Un altro consiglio: cerca di essere più generoso su scollo e spalle, otterrai che la luce si rifletta. “Per un momento di eccitazione e relax: aggiungi qualche goccia all’acqua del bagno. E dopo la ceretta è un buon alleato per rimuovere i residui di cera e ammorbidire la pelle”Conclude Raquel Garcia.

Yves Rocher

Olio d’oro idratante Monoï de Tahiti (€ 11,95) da Yves Rocher. L’olio di perle lascia la pelle idratata con un finish setoso che uniforma, illumina e migliora l’abbronzatura.

Knox

Sarà prodigioso (29,90 euro) da Knox. Ha un effetto protettivo e antinquinamento e lascia la pelle idratata per otto ore. Capelli ripristinati, resilienti e sani.

clorano

Aftersun Monoï Oil Repair e Tamanu Bio (18,50 €) da clorano. Con organico e mono tamanu, è indicato per riparare, nutrire e valorizzare la pelle dopo l’esposizione al sole.

Renè Furterer

5 sensi sublimazione con olio secco (16,50 euro) da Renè Furterer. Olio secco per capelli e corpo con cinque meravigliosi oli 100% naturali: Ricino, Mandorla dolce, Jojoba, Avocado e Cartamo.

