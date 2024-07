È difficile trovare un copione più folle che qualificarsi per le Olimpiadi per la prima volta con un canestro all’ultimo secondo… con le spalle voltate! Questa impresa è stata realizzata due mesi fa dalla squadra spagnola femminile 3×3, e l’autrice di questo gioco di bingo è stata Gracia Alonso de Armenio. È stata l’azione finale della partita decisiva del torneo preolimpico contro il Canada. Pareggio a 18. Possesso palla della Spagna. Dice il protagonista: “L’azione era destinata ai miei compagni Sandra e Vega, ma la difesa avversaria ha cambiato il nostro piano…

È difficile trovare un copione più folle che qualificarsi per le Olimpiadi per la prima volta con un canestro all’ultimo secondo… con le spalle voltate! Questa impresa è stata realizzata due mesi fa dalla squadra spagnola femminile 3×3, e l’autrice di questo gioco di bingo è stata Gracia Alonso de Armenio. È stata l’azione finale della partita decisiva del torneo preolimpico contro il Canada. Pareggio a 18. Possesso palla della Spagna. Dice il protagonista: “L’azione era destinata ai miei compagni Sandra e Vega, ma la difesa avversaria ha cambiato il nostro piano. La palla è arrivata a me. Mancavano quattro secondi. Ho dovuto tirare con due canadesi sopra di me, e loro hanno quasi bloccato io e io abbiamo pompato il tiro più del solito. Sapevo che non sarebbe successo e sono andato sul rimbalzo come meglio potevo per lanciare la palla a lato. Non c’era più tempo e l’ossigeno c’era basso ma avevo il segnale del semicerchio in pista e non c’era altra scelta che ribattere. Non ce l’avevo “Il tempo per pensare, era pura intuizione. Era follia, estasi. Ogni volta che vedevo il. giocarlo ha continuato a stupirmi. Tutto è cambiato all’istante nella mia vita. Immaginavo di poter segnare un canestro del genere”.

L’acrobazia ha regalato alla squadra femminile un biglietto per i primi Giochi Olimpici dopo essere stata esclusa da Tokyo, dove ha fatto il suo debutto questo tipo di basket, a simboleggiare l’impegno del CIO a favore degli sport di strada. È tre contro tre nella propria metà campo, in una partita che si decide in 10 minuti, o anche prima, a favore della squadra con 21 punti. I canestri dietro la linea dei tre punti valgono due punti; Dentro, uno. un’offerta.

Oggi la Spagna giocherà la sua prima partita allo Stadio La Concorde (ore 21) contro l’Azerbaigian, prima partita del girone formato da Australia, Stati Uniti, Francia, Cina, Germania e Canada. Le prime due squadre si qualificano per le semifinali, le ultime due vengono eliminate e le squadre dalla terza alla sesta giocano due partite nei quarti di finale. La squadra femminile (quella maschile non si è qualificata) è composta da Vega Jimeno (33 anni, giocatrice del Saragozza), Sandra Yegeravide (39 anni, Girona), Juana Chameleone (25 anni, Estudiantes) e Gracia Alonso de Armenio (31 anni, Estudiantes). ). Nelle ultime estati, i quattro hanno cambiato il basket 5×5 che giocano per tutta la stagione in 3×3, che è quasi uno sport nuovo perché è diverso dal gioco tradizionale. “Qui accadono molte cose in 10 minuti, tutto può cambiare in 15 secondi. “È veloce, è intenso, è molto divertente, soprattutto per chi lo guarda dal vivo, è coinvolgente”, spiega la coach Anna Juner.

“È un sistema molto dinamico, richiede molto sforzo fisico, il livello di contatto è più alto, permette di più e devi essere pronto a competere con molto impatto, è più fisico perché è basket di strada La stanchezza pesa tanto, finché non giochi, non vedi com’è diverso”. Il capitano, Vega Gimeno, fissa l’obiettivo minimo di raggiungere i quarti di finale: “Lottiamo da tempo per questo. Siamo stati duramente colpiti dal restare fuori da Tokyo. Ora siamo in un ottimo momento e abbiamo la possibilità di ottenere medaglie.

Anche Gracia Alonso de Armenio ha alzato le aspettative della squadra spagnola. “Abbiamo un’ottima squadra. Abbiamo scelto i migliori nonostante le difficoltà. Abbiamo talento, ci conosciamo, siamo concorrenti naturali”, dice ovviamente non vuole sapere nulla di un altro canestro con il suo di spalle: “Non la giocherò più, segnerò la prima volta!

Puoi seguire EL PAÍS Deportes su Facebook E Soppure iscriviti qui per riceverlo Newsletter quotidiana per i Giochi Olimpici di Parigi.