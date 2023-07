Oltre 1.400 giochi legacy stanno arrivando sulle console Xbox con Antstream Arcade

il servizio Sala giochi Antstream Connettiti a Xbox Series X / S e Xbox One, semplificando l’accesso Oltre 1.400 classici videogiochi Amiga, Mega Drive e SNES e macchine da sala giochi. È una piattaforma per fluire Un vecchio videogioco che era già disponibile su PC e mobile, ma ora arriva sulle console Xbox in un nuovo formato (che richiede anche una nuova registrazione, tra l’altro).

Nell’Xbox Store possiamo acquistare Sala giochi Antstream In due copie: una Un abbonamento annuale di 29,99.000 sterline e un altro che ci dà accesso illimitato al servizio al prezzo di 79,99. I responsabili della piattaforma confermano che il loro intento è stabilire Nuovi giochi in catalogo ogni settimana. Per ora, ciò include la selezione 1470 titoli: oltre 200 giochi Amiga, quasi 300 giochi arcade, oltre 350 giochi C64, oltre 50 giochi Mega Drive, oltre 40 giochi SNES e oltre 350 giochi ZX Spectrum.

sei il benvenuto #appartenere famiglia # Xbox amici! Abbiamo avuto un fantastico weekend di lancio e c’è ancora molto da fare… 👀 pic.twitter.com/k3AqP0CNzA– Antstream Arcade (Antstream Arcade) 24 luglio 2023

Mike Ross, presidente di Antstreamha commentato in un’intervista che l’arrivo di questo servizio sulle console Xbox è in gran parte dovuto a Approvazione di Phil SpencerIl capo dell’azienda e la divisione videogiochi di Microsoft per mantenere il videogioco. Ross conferma di conoscere Spencer e di aver suggerito il divorzio Sala giochi Antstreamqualcosa per questo La reazione è stata molto positiva a sostegno dell’arrivo del progettoo su Xbox Series X/S e Xbox One.

Sotto queste righe puoi vedere un file Galleria con foto Sala giochi Antstream.