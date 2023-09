Oltre 100 cose di cui dovresti sbarazzarti perché sono inutili e occupano troppo spazio in casa – Insegnami la scienza

A casa potresti avere dozzine di cose inutili che occupano spazio prezioso e in più si accumulano come spazzatura, creando disordine. Spesso puoi trovare difficile sbarazzarti delle cose, perché alcune assomigliano a promemoria o sono difficili da riconoscere. Per iniziare a organizzare al meglio le cose che hai in casa, in questo articolo ti forniamo alcuni consigli su cosa dovresti iniziare a sbarazzarti adesso.

La maggior parte delle persone si aggrappa a salvare le cose per inerzia: è naturale credere che alcuni oggetti possano essere utili in futuro. Tuttavia, col passare del tempo, finiscono per accumularsi cose diverse (che non vengono mai più utilizzate) e possono portare a un enorme caos. In diverse zone della casa potrebbero esserci cose diverse che dovremmo iniziare a escludere, e di seguito le daremo un’occhiata.

In cucina

La cucina è il cuore della casa, per questo bisogna mantenere ordine e pulizia. Questa è una delle zone della casa dove si accumulano le cose più inutili, per questo motivo è bene controllarle costantemente per riuscire a sbarazzarsene. Alcuni degli oggetti di cui dovresti sbarazzarti sono i seguenti:

Confezioni di spezie

Posate di plastica

Utensili arrugginiti

Prodotti scaduti

Cibo andato a male

Dispositivi danneggiati e non riparabili

Contenitori, piatti e bicchieri rotti

Spugne per piatti usurate

Quindi l’elenco potrebbe essere più lungo. Si consiglia di vigilare periodicamente sulla dispensa e di controllare gli elettrodomestici e gli utensili in essa contenuti. È importante non ignorare queste raccomandazioni perché un disordine in cucina non solo avrà un brutto aspetto, ma potrebbe anche essere dannoso per la salute della tua famiglia.

in ufficio

In ufficio si può osservare anche il disordine, dovuto principalmente all’accumulo di cose che non si utilizzano o per non aver seguito una corretta organizzazione. Alcune altre cose in quest’area potrebbero essere le seguenti:

Giornali

Ritagli di carta che non servono più

Penne senza inchiostro

Cavi di alimentazione che non funzionano più

Calendari degli anni passati

Carte passate

Vecchi telefoni

Computer abbandonati

nell’armadio

È anche importante mantenere l’ordine qui, poiché raccogliere cose che non dovresti può finire per causare problemi con i tuoi vestiti. In questa sezione, evita assolutamente di posizionare oggetti che arrugginiscono o contengono liquidi. Tra le tante cose, alcune delle cose che dovresti rimuovere sono le seguenti:

Vestiti vecchi o che non indossi più

Accessori che non usi

Occhiali che hai già sostituito

Pulsanti in eccesso per negligenza

Occhiali rotti

Vecchio trucco

Nel soggiorno

Allo stesso modo, la stanza può essere piena di cose che occupano spazio inutilmente. Citiamo i più comuni:

Vecchi telecomandi

Vecchie ricevute o fatture

Coupon scaduti

Manuali per dispositivi o prodotti che puoi consultare online

Quindi l’elenco può continuare a crescere se esploriamo altre aree come il bagno e le camere da letto, per non parlare del seminterrato. Se vuoi mantenere la tua casa in ordine, è ora di iniziare a sbarazzarti delle cose che non usi. Allo stesso modo, è importante dare un’occhiata a cosa può essere riutilizzato, in questo modo non aiuterai solo le tue tasche ma anche l’ambiente.