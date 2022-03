Oltre 50 correzioni di bug e miglioramenti alla modalità immagine

chi non vuole la cosa, Orizzonte proibito a ovest atterrato nelle nostre vite. . è la nuova avventura lega Vaga gratis su PS5 e PS4, quindi da giochi di guerra tra bande Dovrebbero stare attenti a qualsiasi problema. Infatti il patch 1.05 Finora è stato uno dei più importanti.

Ora tocca all’aggiornamento 1.07, già disponibile su entrambi i dispositivi. attraverso il note ufficiali Possiamo vedere quali sono Più di 50 modifiche e riparazioni in arrivo nel Forbidden West. Tuttavia, in generale, il team di sviluppo si è concentrato su alcuni aspetti.

Uno di loro lo era Migliora la qualità dell’immagine in modalità prestazioni PS5, che non consente loro di smettere di essere vigili e continuerà a indagare su eventuali problemi con luminosità, nitidezza e saturazione dello schermo.

D’altra parte, è stato risolto il problema che impediva alle icone dei cristalli rossi sulla mappa di scomparire una volta che abbiamo interagito con esse. Da allora anche la musica è stata rivista Ho inserito alcuni argomenti in un episodio Durante la partita, cosa che non dovrebbe più succedere.

Più opzioni per posizionare le foto

Una delle affermazioni più potenti Orizzonte proibito a ovest È la modalità foto in cui puoi scattare foto scandalose. Per questo Guerrilla ha voluto fare disco in questa sezione Per scatti più lucidanti. I cambiamenti più notevoli sono:

Aumento della precisione in modalità precisione Consente un maggiore controllo quando si punta e si sposta la fotocamera.

Consente un maggiore controllo quando si punta e si sposta la fotocamera. La distanza di messa a fuoco più vicina è stata ridotta a 5 cm, consentendo scatti più creativi.

Sono state aggiunte diverse lunghezze focali per coprire la gamma tra 10 mm e 300 mm in una cornice da 35 mm.

. è stato aggiunto FoV.corrispondenza per la fotocamera predefinita.

per la fotocamera predefinita. aumento del raggio I fotografi possono usarlo intorno ad Aloy da 5 a 10 metri.

I fotografi possono usarlo intorno ad Aloy da 5 a 10 metri. Vari piccoli miglioramenti alla qualità della vita.

La patch 1.07 apporta altre modifiche al gameplay come Puoi disabilitare permanentemente armi e pozioni dalla schermata dell’HUDBug nelle funzioni principali e correzioni minori. Guerrilla esorta la comunità a continuare a segnalare problemi su Forum di assistenza.