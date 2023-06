Oltre 500 posti di lavoro dal vivo forniscono l’evento internazionale Timbaland Cali 2023

‘L’incontro di due mondi’, come è stato chiamato il Timbaland Cali Festival 2023, un evento musicale che si svolgerà sabato 10 giugno e domenica 11 giugno nell’emblematica Arena Cañaveralejo, uno dei palchi che si distingue per ospitare importanti eventi culturali di scala internazionale.

“Questo è un dono, un contributo culturale e religioso che diamo alla città di Cali, dove 24 dei più grandi esponenti della timba cubana provenienti da tutto il mondo si riuniscono per mostrare tutta la loro potenza musicale; un’eredità di molti anni che tutti i calíños ballato e divertito”, definisce Jaime Quinto Mayor, organizzatore di Timbaland.

Circa 10.000 spettatori è la capienza disponibile per godere di questo spettacolo con il supporto interistituzionale e la pubblicazione dell’Ufficio del Sindaco di Cali, che lavorerà per garantire un comportamento corretto e una sana convivenza durante i due giorni dell’incontro.

“Istituiremo un Centro di comando unificato (PMU), dove si trovano le agenzie di soccorso, la comunità imprenditoriale, la salute, la mobilità, la sicurezza e la giustizia; e da questo centro di conoscenza e processo decisionale, speriamo che il cittadino, come primo soccorritore , avrà un comportamento civile e molta tolleranza”, ha affermato Rodrigo Zamorano, ministro dell’Amministrazione dei rischi.

La creazione di posti di lavoro per il capoluogo della valle è anche una parte fondamentale nell’organizzazione e nel sostegno di questi eventi artistici poiché la città non solo è rivitalizzata economicamente, ma contribuisce anche a promuovere ulteriormente Cali come centro culturale.

“Stiamo parlando che, al momento, si stanno creando più di 500 posti di lavoro diretti durante tutto il processo, oltre a molti posti di lavoro indiretti, e che questo evento a livello turistico ha avuto un impatto molto forte, le persone sono arrivate da molti paesi , l’organizzatore più importante L’evento: Uruguay, Perù, Argentina e persino Europa, perché è letteralmente il più grande festival di timba del pianeta.

Adriana Mosquera