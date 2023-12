Offerta: oltre il 60% di sconto su questa scheda microSD Samsung; Prendine 2 a un prezzo pazzesco

Di solito, vuoi salvare il video, il meme o il documento appena arrivato e il tuo dispositivo mobile ti dice che non c’è più spazio rimasto. Fare clic per eliminare i file o scegliere una capacità di archiviazione maggiore. La seconda è meno laboriosa, anche se ha un costo, ma durante il periodo dei saldi ci sono delle ottime promozioni, come quella che vi mostriamo qui sotto.

Risolvi i tuoi problemi di archiviazione con la scheda Micro SD Samsung

Se stai cercando un buon affare su una scheda microSD, ora è il momento che fa per te perché Amazon Mexico ha la scheda e l’adattatore Samsung Evo microSDXC da 256 GB con oltre Sconto del 60%.. Attualmente, il prezzo di questa scheda di memoria è $ 309,97 Peso messicano, molto meno degli 800,17 pesos messicani che costa in circostanze normali. Le informazioni su questa scheda micro SD rivelano che la velocità di trasferimento nominale di Classe 10 è fino a 130 MB/s e la parte migliore è che dispone di una tecnologia di protezione in modo che non venga influenzata da acqua, temperatura, raggi X, magneti, gocce e altro. Raggi UV. Usura nel tempo.

Approfitta e ottieni questa scheda microSD ad un prezzo molto conveniente

Ma non è tutto, perché c’è qualcosa che adorerai. La scheda di memoria Samsung Evo microSDXC 256GB fa parte di una promozione speciale che aggiunge un ulteriore sconto dell’11% acquistando due unità dello stesso prodotto. Per effettuare l’ordine, seleziona semplicemente due pezzi di questa memory card prima di inserirli nel carrello, nell’ordine finale, e prima che il pagamento venga elaborato, noterai che lo sconto è già stato applicato. In questo caso, puoi prendere 2 Samsung Evo microSDXC da 256 GB a 489,76 MXN.

