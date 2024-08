Olum Power Station, il nuovo spazio turistico che ti insegnerà l’energia

Il comune di Olum, sotto l’amministrazione del sindaco David Dominguez, ha mostrato progressi su un progetto ambizioso, che sarà uno dei più grandi della città: il restauro dell’ex Giraffa Blu, che diventerà la centrale elettrica di Olum. Si presenta come un centro turistico dove bambini e adulti possono vivere un’esperienza completa, imparando a utilizzare le energie pulite, come l’energia idroelettrica e quella solare, per connettersi con la natura attraverso percorsi interattivi. L’innovativo progetto conterrà una stanza dell’energia pulita che si concluderà con installazioni idroelettriche e fotovoltaiche e uno schermo cartografico che racconterà il passato, il presente e il futuro del dipartimento.

Il sindaco Dominguez ha sottolineato il contributo dell’amministrazione di San Juan in materia di energia rinnovabile. “È un progetto nato con l’idea di essere un parco tematico sulle energie rinnovabili, perché capiamo dal comune che Olum dà un contributo molto significativo a San Juan in termini di generazione di energia pulita principali impianti solari della provincia”, ha affermato.

Il progetto è iniziato inizialmente nel 2023, dopo aver acquisito l’ex franchising Blue Giraffe, un luogo noto ai residenti di San Juan, poiché lì operava un ristorante. Per più di 20 anni l’edificio è rimasto abbandonato e al Comune è stato concesso il privilegio di utilizzarlo come sede della prossima città del divertimento orientata alle energie rinnovabili. Il progetto è finanziato con fondi comunali, quindi lo stesso sindaco ha spiegato che si sta facendo un grande sforzo, in un progetto ambizioso, ma che porterà benefici a tutta la comunità di Olonera.

Il settore del turismo è l’obiettivo principale di questo progetto, che prevede visite guidate interattive, in modo che residenti e turisti di San Juan possano conoscere in modo approfondito la storia di Olum. In conferenza stampa hanno spiegato: «Nella fabbrica si svolgerà un percorso con stazioni pittoresche, dove si conoscerà l’energia e il suo sviluppo, con dispositivi interattivi, luci a led e un ambiente audio e sensoriale».

Inoltre, incoraggerà gli Uluneros che operano come imprenditori nelle economie regionali. Ci sarà uno spazio dove potranno organizzare una fiera per vendere i loro prodotti regionali, e questo aiuterà a dare un sostegno economico alle famiglie. “Il nostro obiettivo è che le persone qui possano guadagnarsi da vivere con questo. Metteremo i dolci a disposizione di alcuni offerenti privati ​​e questo sarà un posto molto carino. Ci sarà un’area vetrata in modo che le persone possano godersi il paesaggio, la diga e la montagna, quindi sarà “Un luogo molto inclusivo e dobbiamo prendercene molta cura”.

Infine, per quanto riguarda le date dell’inaugurazione, il sindaco ha annunciato che potrebbe essere tra gli ultimi giorni di ottobre e l’inizio di novembre, data che coinciderà con il Festival Nazionale del Sole “se continuiamo con il ritmo He”. ha aggiunto: “Il lavoro a cui stavano lavorando, potrebbe essere prima del Festival del Sole, “non vogliamo aspettarlo perché prima dobbiamo provare tutto”.

“Non vogliamo anticipare perché dobbiamo provare tutto, tutto quello che riguarda la costruzione è finito e poi arrivano i lavori all’interno di tutta la struttura e dell’allestimento. Ci vuole un mese prima affinché tutto questo possa iniziare nel migliore dei modi ”, ha concluso.

I lavori sono completati al 75%. Ciò che resta è la costruzione, poiché i grandi progressi riguardano i contenuti animati e gli scenari che verranno utilizzati all’interno del parco a tema, così come l’attrazione principale, uno schermo 3D su cui verrà visualizzata la mappa di Olum.

Il costo dell’intero progetto è stimato tra i 150 ei 170 milioni di dollari.