Omar Montes e Daryl ci portano a una festa per incontrare la “strega” | Videoclip | Regalo

Omar Montes S Daryl Si sono uniti per farci ballare tutta la notte questo fine settimana. con il rilascio di la strega Vogliono entrare in tutte le piste da ballo in modo che i loro follower possano conoscerli in questo video. La canzone farà parte del nuovo album di Porto Rico, Tutti vanno in discotecache ha già pubblicato tre singoli che ne faranno parte: Dammi una pausa Accanto al secondoE il Il mio peggior errore e la strega.

I due artisti urbani hanno voluto innovare in una nuova entità di successo, regalandoci una canzone che ci invita a ballare, combinando stili diversi per interpretarli ciascuno. Siamo sicuri che saranno i campioni in tutti i club.

Per tutta la canzone, i cantanti chiedono a quella strega di uscire allo scoperto, perché l’hanno cercata tutta la notte e non riescono a trovarla. “E non so dove, dove sei stato e dove diavolo ti nascondi. Ti ho chiamato mille volte, ma non mi rispondi”Cantanti urbani cantano nel coro.

festa di videoclip

Nelle foto che ci hanno dato, possiamo vedere come si stanno divertendo a una festa circondati da donne, ma… Come sono arrivati ​​li? All’inizio del video, vediamo come Omar trova una bottiglia di vetro che sembra emettere uno strano suono. All’improvviso, quando nessuno l’aspettava, l’artista scomparve magicamente e apparve a una festa con Daryl. al momento Iniziano a cercare una donna che attiri la loro attenzione Anche se sei circondato da bambine.

Tutti vanno in discoteca

come abbiamo detto, Questa canzone farà parte del prossimo album di Porto Rico. È un progetto così speciale per lui che ha dovuto posticipare la data di lancio: “Ho cercato di pubblicare il mio album per molto tempo, ma a causa di cose accadute – come la pandemia – sono stato ritardato. L’album era già pronto, ma abbiamo dovuto apportare alcune modifiche e alcune modifiche. Abbiamo visto eravamo finiti le canzoni, i miei fan hanno aspettato e tutti mi dicevano ‘quando va?’ escono tutti i discotek? Ha spiegato in un’intervista a Porto Rico.

Ora, l’album è pronto e sta per vedere la luce. Tuttavia, quello che nessuno si aspettava era che lo sarebbe stato diviso in due parti: “La prima sarebbe con il nucleo di quello che stavo facendo e la seconda parte sarebbe qualcosa di più aggiornato su ciò che sta succedendo nella musica”, progresso.

Ora non ci resta che ballare con Daryl e Omar Montes, Hai sentito la strega?