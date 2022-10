Omar Montes rivela perché non è andato nello spazio con Jeff Bezos

Omar Montes Protagonista l’estate scorsa per una confessione fatta in un’intervista al quotidiano ‘Lo scienziato’. Lo ha confermato l’artista Pan Benedetto Tra i suoi piani per viaggiare nello spazio con Jeff BezosCEO di Amazon. “Il proprietario di Amazon vuole che io faccia parte dell’equipaggio del suo prossimo volo spaziale. Mi ha scritto un messaggio privato su Instagram perché ha inserito la mia canzone La Rubia nella sua playlist. Mi è stato suggerito e ho accettato. Tra due anni stabiliremo un contatto con esseri di altri pianeti”, furono le sue parole.

Finora, Questo viaggio nello spazio non ha avuto luogo E lo stesso Omar Montes ha parlato con “Europa Press” del motivo per cui questo piano non è stato implementato e di come è stato sviluppato il suo rapporto con questo miliardario americano. Il cantante conferma che lo scoppio del Corona virus è stato il motivo che ha portato alla cancellazione per realizzare uno dei suoi sogniCome ha sottolineato in quell’intervista.

“Ho cercato di fare l’astronauta con Jeff Bezos, ma a causa della pandemia e tutto il resto, i miei piani sono stati cancellati‘ cominciò a confermare. ‘Mi hanno dato il telegramma di Bezos e abbiamo avuto una conversazione in inglese. Poi, a causa del problema della pandemia, ha seguito il suo piano e io l’ho seguito e alla fine, beh, niente”.

Criticato per la sua apparizione in “El Hormiguero”

Il traduttore di ‘Alocao’ è diventato uno dei momenti salienti della nuova stagione di ‘El Hormiguero’Tuttavia, all’inizio non ha soddisfatto le aspettative attese. Omar ha presentato al suo dipartimento una sfida, provaci Metti un sacchetto di patatine su una maglietta con un forno a microonde. L’esperimento si è concluso con la bruciatura della copertura e Pablo Mutos l’ha avvertita del potenziale pericolo che aveva causato. “Spegnilo! è la tua sezioneL’eroe ha risposto a queste critiche con il solito tono scherzoso, che è il suo segno distintivo: «È normale, ci sono persone a cui non piace la pizza con le alici, per esempio, ma a mio nonno piace. È una cosa enorme”.