Omega Seamaster America’s Cup Regatta, l’orologio da vela per eccellenza

Nuovo Regata Omega Seamaster Coppa Americapresentato dal marchio durante la prima giornata delle semifinali di Vela di Coppa America A Barcellona (Spagna), A ora Farebbe piacere a qualsiasi velista, indipendentemente dal suo credo sportivo.

È uno dei tanti aspetti che compongono il DNA OmegaIL Vela sportiva Occupa un posto speciale, che l’ha portato quest’anno a ricoprire il ruolo di strumento di cronometraggio ufficiale della competizione più importante e famosa del mondo Sport mariniIL Coppa Americanel 2000, nel 2003, nel 2021 e attualmente. Non sarebbe un caso che il club detentore della coppa sia un’altra entità ad essa associata Omegasquadra Emirates Team Nuova Zelandadi cui la manifattura di orologi è sponsor dal 1995.

L’orologio Omega Seamaster Regatta America’s Cup (rif. 216.92.46.79.10.001) è progettato per la vela sportiva.Omega

Caratteristiche dell’Omega Seamaster Regatta America Cup

IL candela In una competizione sportiva come la Coppa America, è sempre più influenzata dal fattore tecnologico: le barche su cui gareggiano i team, i mitici AC 75, sono meraviglie aerodinamiche e il team di ingegneri dietro di loro continua a intervenire sulle barche fino alla fine . In secondo luogo prima di uscire in acqua in modo da ottenere la massima prestazione possibile.

Non sorprende quindi che il modello che Omega abbia deciso di dedicare a questo scopo Coppa America 37, Lui Regata Omega Seamaster Coppa America (Rif. 216.92.46.79.10.001) è un portento dal punto di vista tecnologico, che comprende tutta una serie di caratteristiche che lo rendono Strumento di navigazione Perfetto per il polso. Inizialmente realizzata in titanio grado 5, la cassa misura 46,75 mm per ospitare un display analogico e digitale ed è inoltre dotata dei principali strumenti marinari, come indicatore delle fasi lunari, cronografo, diario incorporato e cronometro. Indicatore di temperatura, accelerometro, tre allarmi e ovviamente funzione gara.