“Omniah”: qual è il tema del film d’animazione che la Disney vuole celebrare a un secolo dalla sua esistenza? | La Walt Disney Company | tdex | revtl | le risposte

All’interno degli annunci D23la mostra dove Disney Presentando i suoi prossimi progetti, sono stati condivisi i primi dettagli del film d’animazione “Wish”, che celebrerà il centenario della Disney.

La Walt Disney Company Fondato nel 16 ottobre 1923 Ho quanto sopra Walt e suo fratello Royil che significa che il prossimo anno segnerà un secolo di esistenza nella casa dei topi.

In attesa del riscaldamento per l’anniversario, il direttore creativo di Walt Disney Animation, Jennifer Leeha avuto il compito di annunciare l’esistenza di “desiderio”che unirà tutti i film Disney in un tema principale.

I Walt Disney Animation Studios hanno rivelato il primo sguardo a “Wish”, un nuovissimo film d’animazione che esplora come è emersa l’iconica star di Wish. (1/2) pic.twitter.com/RMBnsPaV72 Animazione Disney 10 settembre 2022

Cosa “vorresti” che fosse?

“Come è iniziato il desiderio?”Chiedi Jennifer Lee Nel D23In riferimento a tutti i desideri che si manifestano nei film d’animazione della Disney.

Ecco come è stato rivelato “desiderio” dirà La storia della stella cadente apparsa in varie storie Disney Per gentile concessione dei sogni dei suoi personaggi.

Il film è ambientato in un luogo chiamato regno delle rosedove ha nominato un campione di 17 anni asha Vede l’oscurità nel regno e chiede aiuto alle stelle. La risposta al suo desiderio è una vera stella che cade dal cielo per aiutarla nel suo viaggio con il suo nome di capra San Valentino.

Con Ariana DeBose nel ruolo di Asha, diretto da Chris Buck e Vaughn Verasonthorn, prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes, e caratterizzato da nuovissime canzoni di Julia Michaels, le uscite Disney preferite a novembre 2023.[2/2)[2/2)pic.twitter.com/K1bDxOZOL5 Animazione Disney 10 settembre 2022

Di certo non è stato rivelato molto sulla trama, ma Lee ha confermato che il nastro sarebbe l’origine della star che è apparsa frequentemente nel canone Disney, e che Sarà pieno di cenni e uova di Pasqua ai classici dell’azienda.

Chi sarà nel film?

‘Desiderio’ sarà scritto da Jennifer Lee e Chris Buckil cervello dietro “Frozen”, e lo eseguirà Chris Buck e Vaughn Verasonthorn. Si scopre che il film presenterà un file Uno speciale stile di animazione che fonde acquerello, 2D e il solito 3D. Inoltre, il film sarà un musical e le canzoni saranno responsabili Giulia Michaels.

L’uscita di “Wish” è prevista per novembre 2023 Ariana Debusses e Alan Tudyk nei panni di Asha e Valentino, Dritto. Al D23, il traduttore di “West Side Story” ha mostrato in anteprima una delle canzoni che componevano la colonna sonora, intitolata “Più di noi.” Di seguito puoi guardare una registrazione del concerto di DeBose per stuzzicare l’appetito.