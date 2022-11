OMS, Qatar e FIFA lanciano un videogioco per migliorare la salute dei giovani

GenMove, Season1 è un’app di gioco che utilizza il tracciamento del movimento avanzato combinato con la tecnologia AI per offrire agli 8-15 anni un’esperienza di gioco dinamica.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma sul suo sito Web che i giochi richiedono una serie di movimenti diversi che sviluppano diverse capacità fisiche e sono adatti a bambini di tutti i livelli di forma fisica.

Gli esperti raccomandano che i bambini e gli adolescenti svolgano in media 60 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata al giorno, comprese le attività che rafforzano i muscoli e le ossa, almeno tre volte alla settimana.

Tuttavia, oltre l’80% degli adolescenti non rispetta queste raccomandazioni e si stima che possano rimanere sedentari per più di otto ore della giornata, un comportamento associato a una cattiva forma fisica, al sovrappeso e a un minor numero di ore di sonno. . Dorme.

E il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ritiene che questo tipo di innovazione digitale possa essere uno strumento potente per raggiungere i giovani e motivarli a muoversi, in particolare i bambini che potrebbero non esercitarsi regolarmente.

E il videogioco è stato presentato, sabato, dal ministro della sanità pubblica del Qatar, Hanan Muhammad Al-Kuwari, nell’ambito dell’iniziativa From Words to Facts: Health Challenge for All, che si tiene per la prima volta a Paese.

GenMove Season 1 può essere scaricato gratuitamente su www.getgenmove.com e funziona in tempo reale utilizzando qualsiasi telefono o tablet (iOS o Android) in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo.

I giochi GenMove si basano su sport popolari come il calcio e includono azioni come saltare, allungarsi e calciare per aiutare i bambini a prendere confidenza e godersi l’azione.

jh/lpn