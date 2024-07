Onde polari nell’era del riscaldamento globale: come il cambiamento climatico determina eventi estremi

Erin Weiss, biologa ed ecologista, sottolinea che l’emisfero meridionale è circondato dall’acqua, il che mitiga gli impatti climatici, mentre l’emisfero settentrionale contiene più terra, portando a ondate di caldo più lunghe come quelle recenti in Nord America.

IL Onda polare Che ne attraversa molte Potrebbe essere l’influenza del territorio argentino Crisi climatica Quello che stiamo attraversando. Com’è? Non ci sono temperature estreme solo a causa del riscaldamento globale? NO. I termini “riscaldamento globale” e “cambiamento climatico” sono talvolta usati in modo intercambiabile, ma il primo è solo un aspetto del secondo.

Un’altra confusione che sorge è che il tempo è usato come sinonimo di clima. La differenza sta nell’allungamento dell’analisi.

“Il riscaldamento si riferisce a un riscaldamento a lungo termine del pianeta. La temperatura globale ha mostrato un aumento ben documentato dall’inizio del XX secolo e, soprattutto, dalla fine degli anni ’70, spiega la NASA.

Sebbene il “cambiamento climatico” includa il riscaldamento globale, si riferisce a una gamma più ampia di cambiamenti che si verificano sul nostro pianeta. Questi includono l’innalzamento del livello del mare; Riduzione dei ghiacciai montani. Il rapido scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, Antartide e nell’Artico. E cambiamenti nei tempi di fioritura di fiori e piante. Queste sono tutte conseguenze del riscaldamento globale, causato principalmente dall’uso di combustibili fossili e dal rilascio di gas che intrappolano il calore nell’aria.

Forti nevicate e forti venti in Patagonia hanno lasciato gran parte della regione ricoperta di neve e ghiaccio, rendendo difficile la vita quotidiana e costringendo i proprietari di bestiame a sgomberare le loro fattorie per evitare che muoiano coperti di neve, con segnalazioni di animali congelati.

Chiarita questa domanda, quanto accaduto negli ultimi giorni è forse una conseguenza del cambiamento climatico? “Veniamo da un processo avvenuto negli ultimi decenni in cui la temperatura globale del pianeta è aumentata in media di circa 1,2 gradi Celsius”, spiega Leandro Díaz, dottore in Scienze dell’Atmosfera e ricercatore presso CONICET ci sono tutta una serie di cambiamenti nel clima del pianeta, questi cambiamenti sono un po’ più variabili. “Se parliamo di pioggia o di siccità dipende dall’area che stiamo guardando”.

E aggiunge: “Il riscaldamento globale provoca cambiamenti nella circolazione atmosferica che a volte possono favorire eventi meteorologici o anomalie più calde, più fredde, piovose o meno piovose. A volte questo fenomeno può favorire queste anomalie. È troppo presto per collegare queste due cose, ma è così”. vale la pena ricordare che la variabilità climatica è ancora molto importante.

Per confermare l’esistenza di una relazione tra un fenomeno globale e un evento specifico, l’attribuzione deve essere studiata, ma può essere effettuata solo dopo la fine dell’episodio.

Il riscaldamento globale sta causando lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, Antartide e nell’Artico, fenomeni che influenzano il livello del mare e il clima globale. (informazioni sull’immagine)

Cindy Fernandez, meteorologa e portavoce del Servizio Meteorologico Nazionale (SMN), ha risposto a diverse domande sul social network Lei è stata molto chiara: “Oggi diverse persone mi hanno chiesto se eravamo nell’inverno più rigido della storia e ho capito che la memoria umana è a brevissimo termine. L’inverno in meteorologia è considerato tre mesi interi: inizia il 1 giugno e termina il 31 agosto. COSÌ “Siamo appena arrivati ​​al giro di boa della stagione.”

Ha anche osservato che solo 20 giorni fa abbiamo vissuto l’estate di San Juan: “I primi 10 giorni di giugno sono stati molto caldi, compresi avvisi di caldo al nord. Molti record sono stati battuti nell’Argentina centrale e settentrionale. Durante la notte le temperature erano vicine ai 20 gradi Celsius. Dal 10 al 20 giugno il caldo si è intensificato. Sono state effettuate più di 30 registrazioni mensili della temperatura. Alla NOA la temperatura superava i 35°C, al centro eravamo intorno ai 30°C. Molte città hanno “notti d’estate”.

L’onda polare che attraversa gran parte dell’Argentina potrebbe essere il risultato dell’attuale crisi climatica. Secondo il dottor Leandro Diaz, PhD in Scienze dell’atmosfera e ricercatore presso Conisit, la temperatura globale è aumentata in media di 1,2 gradi Celsius negli ultimi decenni (Immagine illustrata). Infobae).

Ma una cosa non significa l’altra, visto che questo mese sono arrivate le anomalie opposte: “I primi 10 giorni di luglio sono stati, come previsto, molto più freddi del solito, soprattutto nell’area centrale, dove i valori erano, in media, 3 a 5 gradi Celsius in meno rispetto alla norma È interessante vedere cosa è successo ai primi massimi e minimi, anche se il freddo è stato vicino alle minime normali ma estreme “Ci sono anomalie moderate comprese tra -5°C e -8°C. “Questo è qualcosa che si vede raramente negli eventi freddi.”

Irene Weiss, biologa ed ecologista argentina, sottolinea le differenze tra i due emisferi: “Se guardate una mappa, potete vedere che l’emisfero meridionale è circondato dall’acqua, mentre l’emisfero settentrionale ha più terra. Questo probabilmente ci avvantaggia in termini di impatti, poiché gli oceani hanno un effetto moderatore ed è per questo che, ad esempio, le ondate di caldo sono intense a questa latitudine, ma non sono così lunghe come quelle appena vissute dal Nord America, ad esempio a gennaio.

Per l’esperto gli eventi estremi, come le onde polari o le ondate di caldo, sono dovuti proprio ai cambiamenti climatici.

Il cambiamento climatico non significa solo riscaldamento globale, ma anche variabilità climatica, il che significa che eventi estremi come ondate di calore e onde polari possono verificarsi a causa dei cambiamenti nella circolazione atmosferica causati dal riscaldamento globale (Illustrated Image Infobae)

Laura Fasola, coordinatrice del programma Patagonia della ONG Aves Argentinas, ricorda che il cambiamento climatico si manifesta in molti modi diversi: “In alcuni luoghi ciò che vediamo è un aumento della temperatura, e in altri luoghi ciò che vediamo è una diminuzione della temperatura l’altro.. Esistono molti modelli climatici che descrivono diversi scenari. Questo varia da una regione all’altra. Ad esempio, nella Patagonia occidentale, ciò che è stato notevole negli ultimi dieci anni è l’aumento della frequenza e dell’intensità delle tempeste di vento.

Infatti, le foto e i rapporti diffusi durante la settimana mostrano come forti nevicate e forti venti abbiano lasciato gran parte della regione ricoperta di neve e ghiaccio, rendendo difficile la vita quotidiana dei suoi residenti. Sono numerose le testimonianze e le testimonianze di abitanti della zona e di allevatori che hanno mobilitato le loro aziende agricole per evitare che morissero sotto la neve. Anche la foto della piccola volpe morta congelata è diventata virale.

Se si analizzassero nuovamente la città di Buenos Aires e l’area metropolitana, anche se al momento può sembrare controintuitivo, quello che si è registrato è stato un aumento delle temperature minime.

Il riscaldamento globale si riferisce all’aumento della temperatura globale dall’inizio del XX secolo, in particolare a partire dagli anni ’70, mentre il cambiamento climatico comprende un’ampia gamma di cambiamenti, come l’innalzamento del livello del mare e la contrazione dei ghiacciai (Illustrated Image Infobae).

Inés Camelone, professoressa dell’Università di Buenos Aires, ricercatrice del CONICET e autrice principale dei rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), ha spiegato a informazione Il fenomeno: “L’aumento della temperatura minima è stato osservato in altre città del mondo e anche a livello nazionale. In Argentina, la tendenza minima è un aumento di 0,13°C/decennio, mentre la massima è di 0,08°C/decennio. Nelle città ciò si spiega con i materiali urbani che assorbono calore durante il giorno e lo rilasciano di notte, generando un’isola di calore che aumenta il minimo, che si verifica poco dopo l’alba.

Secondo i dati dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente di Buenos Aires (APRA), dal 1960 al 2018, la temperatura media e massima annuale è aumentata di 1°C, mentre la temperatura media minima è aumentata di 1,7°C. Inoltre, le ondate di caldo sono raddoppiate tra il 2010 e il 2018 rispetto a quelle registrate negli anni ’90.