OnePlus Nord 2T guida i nuovi prodotti di questa famiglia

OnePlus appena introdotto L’ultima aggiunta alla famiglia di dispositivi economici di Nord con arrivo OnePlus Nord 2T 5Guno smartphone che combina l’hardware di punta con il software OnePlus più recente, veloce e senza interruzioni per offrire un’esperienza senza compromessi a un ottimo prezzo; OnePlus Nord CE 2 Lite 5Guna versione ridotta dell’omonimo di base analizzato in questo sito; e OnePlus Nord Buds, Il primo prodotto audio per la famiglia è dotato di un design fresco e indipendente con una ricarica ultraveloce.

A partire dal modello più potente, Telefono OnePlus Nord 2T 5G Viene offerto come una versione migliorata di OnePlus Nord 2, Con l’obiettivo di ottenere i dispositivi di fascia media premium più alti. Basato su OxygenOS 12.1 Per offrire un’esperienza più veloce e fluida a un prezzo accessibile, all’interno avremo Chipset Dimension 1300 aggiornatoinsieme all’impostazione Fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 Per garantire un’esperienza veloce e senza intoppi.

Alcuni dei componenti che verranno mostrati Ha un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hzideale per una navigazione dei menu veloce e fluida e un’esperienza multimediale più realistica e coinvolgente grazie alla compatibilità HDR10+.

Tuttavia, OnePlus Nord 2T non si distinguerà solo in termini di giochi e serie. Cioè, possiamo incontrarci dietro Il potente sistema a tripla fotocamera, composto da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP Con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), accompagnata da una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 120 gradi e un obiettivo macro da 2 megapixel.

Configurazione completa della fotografia con Sensore da 32 mega pixel per i selfieLo stesso obiettivo è apparso nel OnePlus 10 Pro di fascia alta. Inoltre, questa fotocamera selfie è dotata della tecnologia di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e di un algoritmo di sfocatura AI che migliora la nitidezza di foto e video.

Completando le sue specifiche, come di consueto nel brand, il OnePlus Nord 2T si distingue in termini di batteria, con una batteria dual-cell da 4.500 mAh che include Sistema di ricarica rapida SuperVOOC da 80 W avanzatoin grado di caricare dall’1 al 100% della sua autonomia in soli 27 minuti.

Passando al secondo telefono mostrato, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G È servito come Una versione leggermente più piccola del suo modello originale, Pur mantenendo un chipset veloce ed efficiente dal punto di vista energetico, alimentato da Piattaforma mobile Snapdragon 695 5G Con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna.

Iterando con la connettività OxygenOS 12.1 e 5G, troviamo un terminale di fascia media che conserva caratteristiche comuni della famiglia OnePlus Nord CE come un jack per cuffie da 3,5 mm o compatibilità con fino a 1 TB di storage tramite microSD.

Pertanto, OnePlus Nord CE 2 Lite si distingue per la presenza di Schermo LCD da 6,59 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento 120Hzche offre un’esperienza di visualizzazione fluida e a basso consumo per i giochi e altri contenuti multimediali e aggiunge anche la tecnologia del motore di gioco HyperBoost per offrire un’esperienza più stabile.

Nel reparto di fotografia, c’è un sistema a tre telecamere nella parte posteriore della sua testa Sensore principale da 64 MP E una fotocamera frontale da 16 megapixel con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). Una composizione che si distingue in particolare grazie all’utilizzo del Dual-View Video, una tecnologia che ci consentirà di registrare contemporaneamente utilizzando sia la fotocamera anteriore che quella posteriore, aprendo una miriade di nuove possibilità creative.

Infine, possiamo trovare una capiente batteria da 5000 mAh, in questo caso con il sistema di ricarica rapida SUPERVOOC che si riduce leggermente a 33W.

Così, abbiamo raggiunto gli ultimi prodotti offerti, troviamo OnePlus Nord Budle prime cuffie presentate dalla famiglia Nord, dotate di Driver dinamici in titanio da 12,4 mmCompatibilità Dolby Atmos e fino a 30 ore di riproduzione combinata con una singola carica.

Bluetooth 5.2Hanno una modalità a latenza ultra bassa che riduce il ritardo a 94 ms, aggiungendo all’accoppiamento rapido di OnePlus, rendendoli il complemento perfetto per qualsiasi dispositivo di marca.

Disponibilità e prezzo

Recentemente introdotti ufficialmente nel nostro paese, i tre prodotti Saranno in vendita il 24 maggiocon preordini già disponibili sul sito ufficiale del brand, prezzi che seguiranno gli standard dei dispositivi economici di questa famiglia: