OneRepublic sta pubblicando “Human”, il loro nuovo album e l’accattivante video della canzone Someday. Guardalo qui! | Videoclip | Regalo

a causa dell’epidemia, una Repubblica Non è stato in grado di pubblicare il suo quinto album nel 2020, umano. Era programmato per l’8 maggio di quell’anno, ma i suoi piani, come quelli di molti altri artisti, furono interrotti.

Ora però la fortuna sorride alla squadra americana e nel 2021 tornano con le batterie cariche. Anche se negli ultimi mesi ci hanno lasciato progressi sull’album like Lui correIl giorno del lancio della tua tanto attesa attività in studio è arrivato.

Oggi, 27 agosto, sarà in vendita umano Anche la band festeggia con lui Un video di un’altra traccia nella playlist: un giorno. È una canzone orecchiabile fedele allo stile a cui siamo abituati e al suo caratteristico pop, ma questa volta con un tocco più morbido e personale allo stesso tempo.

Il videoclip dal suo lato mostra i membri della band nati nel 2004 che fanno ciò che il loro leader già sa, Ryan TedderFai un viaggio con il mare e le canzoni intime di composizione come eroi.

Tour con scalo in Spagna

Inoltre, i fan della band nata in Colorado sono fortunati. Ed è che, finalmente, nonostante le date iniziali in cui la Spagna non è apparsa, la formazione pagherà Due concerti nel nostro paese nel suo tour in Europa.

Questi spettacoli avranno luogo molto presto, giorni 28 settembre a Madrid (il WiZink Center) e 29 settembre a Siviglia (Plaza de Espana).

In questo modo, la band che ha girato il mondo con Conta le stelle Otto anni fa, nel 2013, avrebbe rimesso piede in terra spagnola. Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Koetzel e Eddie Fisher sono tornati, facendo come se non se ne fossero mai andati.