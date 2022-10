OpenSSL avverte di vulnerabilità critiche

MADRID, 31 ottobre (Portaltic / EP) –

Il progetto openssl Hanno annunciato un aggiornamento che correggerà una vulnerabilità di sicurezza critica, per la quale hanno preferito non condividere i dettagli per il momento.

OpenSSL è un progetto software gratuito che offre una serie di strumenti e librerie che forniscono funzionalità crittografiche per comunicazioni sicure su Internet.

Il team di progetto ha confermato la presenza di Raddoppia il rischio senza condividere dettagli a riguardo, sebbene come menzionato in sito web dell’organizzazioneindica la scappatoia che Influisce sulle configurazioni più comuni ed è anche probabile che venga sfruttato“.

Attraverso un permessoha annunciato un aggiornamento di sicurezza per correggerlo, specificando OpenSSL versione 3.0.7, che sarà distribuito il 1 novembre. Attraverso il progetto OpenSSL, hanno esortato le organizzazioni a essere vigili e ad applicare patch ai loro sistemi.

Ogni volta che navighiamo in Internet, La pagina Web che stiamo navigando o il servizio online a cui accediamo utilizza OpenSSL al suo livello più elementareLo spiega la società di sicurezza informatica Check Point Software in un comunicato stampa inviato a Europa Press.

Hanno sottolineato da questa azienda che, sebbene i dettagli della vulnerabilità non siano ancora noti, “potrebbe includere La divulgazione di informazioni sulla chiave privata o di informazioni sugli utenti a un livello enorme”.