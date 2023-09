Opportunità per i laureati latinoamericani in Italia

Per candidarsi, i candidati devono avere conoscenze in una delle seguenti aree:

– Tecnologie agroalimentari e agricoleEnfasi su frutta tropicale, prodotti originali, mangimi per animali, nutraceutici, alimenti e prodotti funzionali e applicazione di nuove tecnologie per la conservazione degli alimenti.

–Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabiliParticolare attenzione è data alle attività finalizzate alla conservazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, alla conservazione della biodiversità, al geomonitoraggio, alla lotta alla desertificazione, alle misure di adattamento e mitigazione degli effetti e dei cambiamenti climatici e alla ricerca e/o sviluppo e applicazione. Energia (eolica, solare e/o geotermica).

–Scienze della vita e biotecnologieLa priorità è data alle proposte relative alla pediatria, all’oncologia, alle malattie croniche non trasmissibili e alle relative applicazioni.

Biotecnologie nel settore sanitario, ambientale e/o alimentare.

–Scienze e tecnologie spazialiPrincipalmente le proposte riguardano l’osservazione della Terra e dello spazio, le scienze della vita e la medicina spaziale, l’ingegneria e le tecnologie delle piattaforme satellitari, l’economia e il diritto spaziale e altre aree tematiche del presente invito.

–Tutela, conservazione, restauro del patrimonio culturaleSi concentra su quelle proposte che considerano la promozione del patrimonio materiale e immateriale, la partecipazione delle comunità e i programmi di formazione per i professionisti.

Borsa di studio, tra cui A La durata minima è di 3 mesi e quella massima è di 6 mesiInclude pagamenti mensili 1500 euro per spese di vitto e alloggio; E Certamente Contro malattie, infortuni e responsabilità civile. IL Spese di viaggio È previsto un viaggio di andata e ritorno dal Paese di nascita all’Italia Dall’allenatore o entità correlata, nonché i costi per l’ottenimento dei documenti necessari.

I candidati devono avere cittadinanza e residenza in uno dei paesi membri dell’IILA in America Latina L’età massima è di 35 anni. Forse Per i richiedenti con figli, il limite di età è prolungato di un anno per figlio (Fino a tre anni/bambini).

Data Chiusura La chiamata è 30 settembre 2023. Per ampliare le informazioni e accedere ai termini e alle condizioni della borsa di studio, entra qui.