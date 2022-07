OPTEX continua a crescere con una nuova sede in Europa

OPTEX APERTO La nuova sede di Europa continentalesituato in Olanda, per servire e supportare meglio i clienti della sicurezza. I nuovi uffici, situati a meno di 16 chilometri dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol, sono stati aperti con un evento a cui hanno partecipato i senior manager di OPTEX, tra cui CEO Toru Kamimura e il Mak Kokubo CEO e capo del distretto di sicurezzainsieme a team di vendita, marketing e tecnici di tutta Europa.

Il nuovo ufficio sarà diretto da lui Masaya Kedah, CEO di OPTEX EMEAGestirà gli account e supporterà i clienti nuovi ed esistenti nell’Europa continentale.

Servire le imprese e fornire il miglior servizio clienti

«rappresentare l’Europa Mercato della sicurezza molto importante Nostrodice Masaya. «Questo nuovo ufficio aiuta a sostenere il nostro impegno per la crescita e l’espansione in tutta la regione, assicurandoci le giuste risorse supportare i nostri clienti a livello locale, Servire nuove aziende e fornire la migliore assistenza clienti in ogni fase. »

Inoltre, Mark Cosgriff, Direttore delle vendite per l’Europa settentrionale e meridionale, Ryotaro Shimizu, Direttore dei prodotti di sicurezza per l’EMEA, ed Elko Grebeink, Direttore delle vendite per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, presteranno servizio nel nuovo ufficio.

Masaya aggiunge: Negli ultimi anni abbiamo goduto di una crescita significativa in Europa e continueremo a far crescere il nostro team per mantenere tale crescita. » Il nuovo ufficio ci consente di continuare a soddisfare le esigenze di integratori di sistemi, distributori e utenti finali per quanto riguarda i nostri servizi. Tecnologie e soluzioni per la sicurezza. »

Il nuovo ufficio integra la rete esistente di OPTEX di uffici di sicurezza e magazzini in Francia, Polonia, Regno Unito e Germania, nonché di responsabili vendite in Italia, Spagna e Romania.