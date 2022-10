Opzioni Centro Ala Gattuso

Gennaro Gattuso dovrà cambiare l’attacco del Valencia per affrontare l’Osasuna a El Sadar venerdì, a partire dalle 21:00. Fino ad ora, I due opposti in testa, avevano nomi e titoli ed erano intoccabili. Samuel Leno e Samo Castillejo hanno occupato le fasce e questo non era negoziabile per l’allenatore italiano.

Castillejo è stato colpito al fianco durante la partita contro l’Espanyol che lo ha costretto a essere sostituito nel primo tempo. Sebbene gli esami medici abbiano escluso lesioni gravi, L’andaluso non si è allenato con il resto dei compagni per tutta la settimana e c’è grande dubbio sulla possibilità di giocare contro l’Osasuna.

L’alternativa naturale è Justin Kluivert. A scendere in campo è stato l’olandese al posto di Castillejo a Cornella. Kluivert sarà così prima della sua prima grande occasione Per dimostrare di essere un giocatore valido per il Valencia. Al momento, non era un appuntamento fisso in nessuna delle partite per cui era in forma, e la sua apparizione è arrivata nel secondo tempo. Ha esordito a Vallecas e ha giocato 26 minuti, è uscito quasi per la partita a Mestalla contro il Celta (18) e ha giocato il secondo tempo contro l’Espanyol.

Kluivert punta all’inizio contro l’Osasuna anche se Gattuso ha più opzioni. L’italiano ha confermato che il sistema (4-3-3) è immobile e che gli piacciono le ali a gamba variabile. Con questa dottrina le opzioni sono ridotte ma ci sono sempre più giocatori che possono ricoprire queste posizioni. Hugo Douro è uno di loro. Con Bordalas ha giocato in quella posizione e ha fatto un ottimo lavoro. Un’altra opzione, molto lontana, è Lino che passa dalla rosa al doppio terzino sinistro con Gayà e Lato o Jesús Vázquez.

L’opzione esclusa è quella di Marcos Andre perché espulso a Cornella è stato punito. Il brasiliano ha occupato questa posizione in molte partite.