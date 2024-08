Ora ci saranno computer specializzati nell’intelligenza artificiale. Cosa dovresti sapere quando ne acquisti uno?

Nella seconda metà del 2024, il colosso tecnologico Microsoft introdurrà una nuova categoria di laptop, nota come Copilot Plus, progettata per eseguire soluzioni di intelligenza artificiale (AI) direttamente sul dispositivo, senza la necessità di una connessione Internet. Questa innovazione rappresenta un importante cambiamento nel personal computing, integrando funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in dispositivi più veloci ed efficienti.

Secondo Ulises Cabrera Rodriguez, direttore di Surface Americas presso Microsoft, Questi nuovi laptop sono dotati di Neural Processing Unit (NPU), un tipo di chipset specializzato che consente di eseguire attività ad alta intensità di intelligenza artificiale.come traduzioni in tempo reale e generazione di immagini locali. Queste NPU funzionano insieme alle unità di elaborazione centrale (CPU) e alle unità di elaborazione grafica (GPU), creando un potente sistema in grado di gestire più processi contemporaneamente.

Snapdragon di Qualcomm Tuttavia, in futuro, si prevede che anche i processori di altri marchi come Intel e AMD, basati sull’architettura x86, si uniranno a questa categoria, ampliando le opzioni per i consumatori.

Capacità e funzioni

Altro aspetto fondamentale è la possibilità di eseguire modelli linguistici avanzati senza doverli caricare nel cloud, garantendo la privacy dei dati dell’utente. Aziende come Asus stanno già utilizzando questa tecnologia per migliorare le proprie soluzioni di intelligenza artificiale, come la cancellazione del rumore delle chiamate e la gestione intelligente dei file multimediali.

Copilota + computer. Fornirà i PC Windows più veloci e sicuri di sempre. | immagine: Finestre

L’importanza del processore

L’architettura ARM utilizzata in Snapdragon Nelle parole di Helio Aoyama, direttore dello sviluppo aziendale di Qualcomm Latam, l’architettura ARM “consente progetti di chip più semplici ed efficienti, il che si traduce in dispositivi con una durata della batteria più lunga e migliori prestazioni termiche utilizzato da Intel e AMD, Offre prestazioni elevate in attività intensive, grazie alla sua capacità di gestire più thread contemporaneamente. Tuttavia, i processori x86 tendono a consumare più energia e a generare più calore, il che può rappresentare uno svantaggio nei dispositivi mobili. READ Un missile russo entra nello spazio polacco e la Polonia mette in allerta la sua aviazione

Un ottimo esempio del successo dell’architettura ARM nel mercato dei computer è il MacBook di Apple, che riesce a combinare potenza ed efficienza energetica con un chip M basato su ARM.

Compatibilità con Windows

Sebbene la maggior parte delle applicazioni siano progettate per l’architettura x86, sia Microsoft che Qualcomm hanno lavorato per garantire un’eccellente compatibilità sui dispositivi ARM. Windows 11 include tecnologie di emulazione avanzate che consentono alle applicazioni x86 di funzionare perfettamente sui processori ARM. Inoltre, l’azienda ha sviluppato un nuovo emulatore chiamato Prism, che migliora le prestazioni e l’efficienza energetica nelle applicazioni emulate ed è specificamente ottimizzato per i processori Qualcomm Desktop.