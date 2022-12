Ora con sensore di temperatura e rilevamento degli incidenti

Il Natale si avvicina e molte persone stanno già comprando regali per non essere cacciati dal toro. Può essere il buon regalo Apple Watch Serie 8la cui versione in acciaio inossidabile e con connettività 4G è stata ridotta di circa 100 euro su Amazon, segnando il suo prezzo più basso storico: 751,37 euro.



Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smart Watch con cassa in acciaio inossidabile color argento – Cinturino Sport bianco – Taglia unica. Monitor di allenamento, resistenza all’acqua

Acquista Apple Watch Series 8 al miglior prezzo

Con un prezzo di vendita consigliato di 849€ presso l’Apple Store ufficiale e rivenditori autorizzati, è acquistabile su Amazon all’indirizzo Uno sconto di quasi 100 euro Il Apple Watch Serie 8 (GPS + Cellular, 41 mm) in acciaio inossidabile, rimanendo al prezzo più basso storico: 751,37 euro.

Apple Watch Series 8 in questa offerta contiene Schermo OLED Retina LTPO da 1,69 pollici Quasi infinito fino a mille lendini di luminosità (massimo) e ha la funzione Sempre in mostra O AOD per dare all’hardware un tocco classico. È certificato IP6X e resistente all’acqua fino a 50 metri.

integrare Chip Apple S8 dual-core con 1 GB di RAM Per eseguire facilmente watchOS 9. Sebbene abbia una connessione 4G e possa riprodurre musica in streaming (richiede un piano dati compatibile), viene fornito con 32 GB di spazio di archiviazione interno eMMC 5.1 per brani, podcast e audiolibri offline.

Tra i suoi sensori troviamo accelerometro, giroscopio, battito cardiaco, barometro, altimetro sempre attivo, bussola, temperatura, VO2max e SpO2. Una delle sue innovazioni rispetto alle generazioni precedenti è Rilevamento degli incidenti.

