Ora è possibile continuare a navigare sui telefoni cellulari Samsung Galaxy sui dispositivi della serie Galaxy Book

Madrid, 19 gennaio (Portaltic/EP) –

Elettronica Samsung ha annunciato che la navigazione continua è ora disponibile su tutta la serie Galaxy Book, consentendo a questi dispositivi di essere accoppiati con gli smartphone Samsung Galaxy e Continua a sfogliare le sessioni Grazie all’app Microsoft.

L’azienda ha chiarito di essere consapevole che i dispositivi connessi significano maggiore produttività e convenienza per gli utenti, e per dimostrarlo ha citato un recente sondaggio intitolato Ricerca sul comportamento comunicativo presso il Samsung Design Innovation Center.

Questa analisi determina che il file 77 per cento degli utenti Utilizzare più app e dispositivi contemporaneamente per portare a termine un’attività, ma anche scoprire che potrebbe richiedere uno sforzo extra.

Per soddisfare questa esigenza, il produttore Presentata funzionalità incentrate sull’ecosistema multi-dispositivo, chiamato “Siti Web moderni” in cui è stato incorporato Applicazione di collegamento mobile.

Questo aggiornamento dell’app Microsoft è ora disponibile su tutta la serie Galaxy Book e consente agli utenti di continuare a navigare le sessioni sul proprio smartphone sul proprio PC.

Per utilizzare questa funzione, uno smartphone della serie Samsung Galaxy deve prima essere collegato al Galaxy Book tramite Collegamento a Windows, disponibile nella sezione Dispositivi connessi del menu Windows. Impostazioni del telefono.

Al contrario, devi aprire l’app Microsoft Mobile Link sul tuo computer o farlo attraverso la finestra pop-up sul tuo computer, che mostra un menu Siti Web aperti di recente sul tuo smartphone. Facendo clic su uno di questi collegamenti si aprirà automaticamente sul tuo Galaxy Book.

Samsung ha finalmente indicato che intende svelare nuove iniziative per migliorare la connettività multi-dispositivo per la serie Galaxy Book in futuro Galassia disimballatache si terrà 1 febbraio.