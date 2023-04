Ora in vendita al prezzo più basso su Amazon

Lo schermo è senza dubbio uno dei componenti più importanti che dobbiamo considerare quando vogliamo creare una configurazione di gioco da zero. Oltre alla scheda grafica, Verrà selezionato per spostare la sezione grafica dei nostri videogiochi preferiti, Selezione dello schermo Quello che decidiamo di incorporare definirà la nostra esperienza di gioco finale.

ASUS ROG Strix XG309CM – Monitor da gioco (29,5 pollici, 2560 x 1080, fino a 220 Hz (OC.), 1 ms (GTG), IPS veloce, Motion blur ultra basso, USB Type-C, 110% sRGB, G-Sync , supporto KVM e jack per treppiede) nero

in questo senso, modelli di gioco Si distingue dal resto degli schermi perché è importante Con le caratteristiche più adatte per giocare Ai nostri videogiochi per PC preferiti. È il caso del monitor da gaming targato Asus attualmente in vendita: dagli oltre 500 euro che costava, ora ce lo possiamo portare a casa a 389 euro.

In questo modo possiamo prenderlo al prezzo più basso di sempre tramite Amazon, con uno sconto di oltre cento euro. Stiamo parlando nello specifico dell’ASUS ROG Strix XG309CM, Schermo di gioco ultra ampio Con il quale possiamo godere di una buona qualità dell’immagine e Esperienza di gioco fluida sul tuo ampio schermo.

Questo monitor da gioco del marchio ASUS ROG ci consentirà di giocare Tutto ciò che vogliamo in 1080p Su wide screen con risoluzione WFHD (2560 x 1080 pixel). Inoltre, di cosa tratta questo monitor da gioco Frequenza di aggiornamento super potente di 220Hzchi ci darà Incredibile fluidità nelle tue foto Per non perdere nessun dettaglio degli eventi che si svolgono sullo schermo. Dispone inoltre di un tempo di risposta di appena 1ms e della tecnologia G-Sync per sincronizzarsi perfettamente con l’FPS del nostro o del nostro dispositivo. Consolle di nuova generazione.

